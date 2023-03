Giardino Riz Ortolani in salvo: non si farà l’auditorium

E’ bastata una lettera pubblicata dal Carlino per sollevare il caso del giardino "Riz Ortolani". I dubbi della lettrice sono stati ripresi ieri da un altro lettore: "Scrivo per esprimere la mia totale condivisione al testo critico della vosta cortese lettrice. E’ proprio il verde di quel cortile insieme alle vecchie mura, alla limitata luminosità a renderlo affascinante e dunque a fare apprezzare la musica o la poesia. Possibile che la nostra amministrazione non riesca mai a trovare il modo di ridurre invece che aumentare il consumo del suolo? Voi giornalisti, a mio parere dovreste occuparvene". Detto e fatto: il progetto di auditorium esterno tra il Teatro Pedrotti e Palazzo Ricci non esiste più. Il Comune aveva annunciato un progetto di auditorium con tanto di rendering che avrebbe eliminato gran parte del verde esistente e che però non è stato mai finanziato. Uno dei tanti progetti annunciati e poi scomparsi con il passare del tempo.