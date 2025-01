Gigi Proietti, serata tributo da non perdere

Stasera alle ore 21,15 il teatro della Rocca Ubaldinesca si animerà con il ricordo del grande Gigi Proietti con uno spettacolo promosso da Pro Loco e Comune. Il titolo è “Cavalli di battaglia. Tributo a Gigi Proietti e non solo…“ e vedrà la partecipazione di musicisti e attori, presentati da Flavio Fabbri e con la regìa di Maurizio Cirilli. Si esibiranno, per la musica, Gianluca Balducci al pianoforte, la cantante Roberta Serpico, Alessandro Fabbri alle percussioni, Giacomo Baldoni alla chitarra, Martino Lavanna alla tromba, Emanuele Fabbri al basso e la narratrice Valeria Filanti. Verrà messo in scena un libero adattamento da “Il cassamortaro“, lo spettacolo di Proietti in cui la figlia del titolare delle pompe funebri vuole nascondere al fidanzato il mestiere del padre, tra sketch esilaranti, equivoci. Sul palco, Giampietro Tiberi, Francesca Giovagnoli, Roberta Riminucci, Lorenzo Crinelli, Giuliano Fattori.

g. v.