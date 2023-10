Gilberto Santini è il nuovo Presidente di Arti, nomina all'unanimità

Gilberto Santini è il nuovo presidente di Arti, Associazione delle Reti Teatrali Italiane. La nomina è stata stabilita dall’assemblea a Roma nei giorni scorsi. Gilberto Santini, votato all’unanimità, dal 2006 ricopre il ruolo di direttore dell’Amat Associazione Marchigiana Attività Teatrali, ente di cui è stato consulente artistico dalla metà degli anni ’90 e per il quale cura molteplici progetti per il territorio marchigiano (stagioni teatrali, rassegne e festival). In qualità di Direttore dell’Amat è stato scelto sin dalla fondazione (2011) quale coordinatore delle attività del “Consorzio Marche Spettacolo”, organismo che raccoglie 36 soggetti legati allo spettacolo dal vivo nelle Marche. In qualità di rappresentante culturale della Regione Marche ha curato diversi progetti di internazionalizzazione in vari paesi del mondo. È docente a contratto dell’Università degli Studi di Urbino.