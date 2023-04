Gildo Costantini ha festeggiato il suo 106° compleanno

Grande festa a Piandimeleto per i 106 anni di Ermenegildo Costantini, per tutti Gildo. Nato l’11 aprile del 1917 in piena guerra mondiale, terzo di 11 fratelli, Gildo sposò Rina Allegretti deceduta nel 2005 e con lei ha messo al mondo 7 figli. Da giovane dopo 2 anni di leva, quando aveva il congedo in tasca, scoppiò la Seconda Guerra Mondiale e fu destinato come guardia frontiera a Fiume in Jugoslavia, furono 5 anni, come racconta spesso "di dura guerra".

Quando finì il conflitto ritornò a lavorare la terra con i suoi amati buoi e la sua stalla, quella che chiamava il suo ufficio, tra i suoi hobby quello di costruire canestri. L’unico suo diversivo è stato quello della cerca dei tartufi, tant’è che è sempre amato definirsi il più bravo tartufaio del Montefeltro, il tartufo più grosso e profumato lo trovò nel giorno del suo 50° anniversario di nozze. A festeggiare il giorno di !Pasquetta! il super centenario il sindaco del paese Veronica Magnani, il vescovo di San Marino Montefeltro Andrea Turazzi e i parroci don Franco e don Giorgio.

"Centoesei candeline: un traguardo fantastico, perché raggiunto con lucidità, in salute e circondato dall’amore dei familiari – ha detto il sindaco Veronica Magnani – abbiamo voluto conferirgli la fascia di Primo Cittadino, un gesto simbolico e scherzoso, ma ricco di rispetto ed affetto, per il decano di un territorio che, ora, lo abbraccia e gioisce con lui in questa bella giornata di festa". Gildo accompagnato da Marzanna ama ogni tanto girare per il paese e viene sempre salutato con allegria dai compaesani. A livello di curiosità c’è stato anche un omonimo famoso, tale Ermenegildo Costantini (Roma, 1731 – Roma, 1791) di professione pittore e che eseguì affreschi nelle chiese di Roma e Velletri. Il Gildo di Piandimeleto da parte sua non ha dipinto ma ha fatto tanto e ancora non ha finito.

Amedeo Pisciolini