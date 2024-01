Gimarra, addio ai 20 milioni dell’Interquartieri

Sfuma l’ultima chance di recuperare i 20milioni di euro che il Comune aveva destinato alla Variante Gimarra: la strada che tagliando le colline del Carmine e di Gimarra avrebbe dovuto portare il traffico sulla Statale 16. Nel decreto Milleproroghe approvato dal governo il 28 dicembre e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 30 non c’è la sperata proroga sui fondi Cipes che avrebbe permesso al Comune di mantenere la disponibilità dell’ingente finanziamento e di portare avanti il progetto della strada. "Nel decreto Milleproroghe – conferma Tommaso Mazzanti, consigliere comunale di M5S, da sempre contrario alla variante Gimarra – non c’è la proroga per gli interventi ricompresi nel Fondo sviluppo e coesione (programmazione 2014-2020), da cui provenivano i 20 milioni di euro per l’interquartieri".

Va ricordato che a ottobre 2023 il Comune aveva scritto al Ministero delle Infrastrutture per ottenere una seconda proroga sull’utilizzo dei 20 milioni, dopo la prima scaduta il 30 giugno. Ma dal Ministero avevano risposto che la proroga non era di loro competenza e che sarebbe servito un provvedimento legislativo. Ora si attende l’approvazione del Milleproroghe da parte del Parlamento per la sua trasformazione da decreto legge in legge e, se non ci saranno emendamenti dell’ultimo minuto, considerati improbabili, il Comune dovrà dire addio ai 20 milioni di euro, frutto dell’accordo siglato nel 2018 tra Comune e Regione. A quel punto sarà lo stesso Ministero delle Infrastrutture ad emettere il provvedimento di revoca che sarà comunicato a Regione e Comune. Quest’ultimo, sulla base di quel documento, dovrà restituire alla Regione, che le aveva anticipate, le risorse già spese (si parla di circa 500mila euro). Risorse che potrebbero essere attinte dall’avanzo di bilancio di 5 milioni di euro.

Con la revoca del finanziamento non avrà seguito neppure il bando di gara indetto dal Comune per il progetto esecutivo e per l’affidamento dei lavori della strada di Gimarra: un’opera dal costo complessivo di 25 milioni di euro, 20 milioni erano il finanziamento Cipes e 5 milioni di euro dell’avanzo di amministrazione del Comune. Il bando di gara è stato subito congelato e le buste non sono state mai aperte e, non lo saranno mai, in caso di revoca del finanziamento. Un intervento, quello della variante Gimarra, osteggiato da una parte della città che ha organizzato proteste e manifestazioni, criticato dall’opposizione e che ha diviso perfino la maggioranza. La stessa Regione, nel dubbio che tempi e costi potessero non essere rispettati, aveva invitato il Comune a rimodulare l’uso di quelle risorse. L’Amministrazione comunale, nonostante le divergente interne, è rimasta ferma nel portare avanti il progetto convinta di poter ottenere le proroghe. Certamente si tratta di uno tra i più importanti finanziamenti arrivati alla città di Fano dopo i 50 milioni di euro destinati dalla Regione alla complanare sud e i 25 milioni, sempre della Regione, per la costruzione della palazzina dell’emergenza-urgenza.

