Gimarra, lettera al ministro: "I 20 milioni ci sono ancora?"

Ci sono ancora i 20 milioni di euro del Cipes destinati alla contestata strada di Gimarra? E’ quanto sta cercando di appurare l’Amministrazione comunale con la lettera spedita circa quindici giorni fa al Ministero delle Infrastrutture. Inviata la documentazione, nella quale si ricostruisce il complicato iter della variante di Gimarra, l’Amministrazione comunale spera di ottenere una risposta entro la fine dell’anno, con l’approvazione della Legge di Bilancio 2023. Nel frattempo le offerte presentate al Comune per il bando di gara per il progetto esecutivo e per l’affidamento dei lavori della strada di Gimarra (25 milioni di euro, dei quali 20 milioni del Cipes e 5 milioni di euro dell’avanzo di amministrazione del Comune) sono attualmente ‘congelate’. Le buste non saranno aperte fin quando l’Amministrazione comunale non avrà la certezza della proroga, da parte del Ministero delle Infrastrutture, dei 20 milioni di euro: cifra che avrebbe dovuto spendere entro il 30 giugno di quest’anno, pena la perdita del finanziamento.

Le offerte presentate dai tre soggetti che hanno partecipato alla gara d’appalto rimarranno valide fino a luglio 2024. Se entro quella data il Ministero delle Infrastrutture confermerà la disponibilità dei 20 milioni di euro, le buste potranno essere aperte, si potrà individuare il vincitore e procedere con la progettazione e i lavori. Ma in ogni caso rimarrà sul tavolo un altro problema, non di poco conto: l’obbligo della conclusione dei lavori, con tanto di collaudo, per il 30 giugno 2025, traguardo, che al momento appare irraggiungibile. In questo caso scatterebbe il definanziamento e il costo dell’opera, magari ancora incompiuta, ricadrebbe totalmente sul Comune.

Qualora, invece, la somma dei 20 milioni non fosse più utilizzabile, la gara indetta dal Comune tra agosto e settembre, dovrà essere revocata per il sopravvenire di un "fatto rilevante". Lo stesso sindaco Massimo Seri sarebbe andato nei giorni scorsi in Regione per avere informazioni sul finanziamento o comunque per ‘salvare’ i 20 milioni, anche se non più finalizzati alla strada di Gimarra. Una infrastruttura contestata dai cittadini per l’impatto che avrà sulle colline del Carmine e di Gimarra, non condivisa dalle opposizioni e che ha spaccato la maggioranza con il solo Pd determinato, in questo caso in modo unitario, a difendere la strada e i 20 milioni di euro frutto dell’accordo Comune-Regione del 2018.

