Gimelli “Man on the Moon“, ecco il nuovo Jim Carrey

Domani al cinema Loreto di Pesaro alle 21,15 ci sarà lo spettacolo teatrale “L’uomo sulla luna“ interpretato e diretto dal pesarese Alessandro Gimelli. "Lo spettacolo – dice l’autore – è una rivisitazione del film “Man on the moon“ di Jim Carrey e si apre con un palcoscenico ricco di mistero dove gli spettatori vengono immersi nella mente vivace e spesso enigmatica di Andy kaufman. La scenografia evoca il pensiero di Andy e diventa il fulcro di molte scene".

Gimelli continua: "Interpreto Andy kaufmann, incarnando con energia e originalità i desideri di un attore che con la propria particolarissima comicità tenta di far divertire il pubblico. La narrazione si svolge attraverso una sequenza di episodi chiave della sua esilarante interpretazione di diversi personaggi e le loro performance eccentriche, analizzando così la propria intimità. In scena ci saranno due figure fondamentali il suo inseparabile compagno Whisky e il chitarrista Federico Giuseppe Capponi che accompagneranno Andy in questo caotico, ma tanto straordinario viaggio verso la Luna". Gimelli è noto per aver ha interpretato Tonino Benelli nel docufilm “Benelli su Benelli“ di Marta Miniucchi. Poi si è dedicato al teatro e a questo proposito dice: "Penso che il lavoro teatrale non sia solo interpretazioni ma, bensì, un mix di parola, canto, musica, ballo e movimenti scenici: in una parola ci vuole umanità. Ho avuto la fortuna di avere dei grandi maestri quali Fiorenzo Di Tommaso per il flauto traverso, Marinella Anaclerio per il teatro, Tatiana Campolucci per il Tango Argentino che mi hanno permesso di far emergere le esperienze acquisite, nel tempo, in quello che è il mio percorso artistico. Credo in un teatro a tutto tondo che fa leva sull’interazione fra le arti".

Ed ecco “L’uomo sulla Luna“ presentato dell’associazione culturale “Gli Invisibili“. Info. 0721 390890.

Beatrice Terenzi