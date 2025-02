Ginecologia, il derby della sanità. Biancani accusa anche Cicoli:: "Ha preferito potenziare Fano"

Sotto accusa la Regione che ha privilegiato due città con amministrazioni di centrodestra. Sotto accusa anche il primario di ostetricia e ginecologia, Claudio Cicoli, "che ha spostato per esempio – dice il sindaco Andrea Biancani – i servizi ginecologici ambulatoriali di isteroscopia e colposcopia da Pesaro a Fano depotenziando l’ospedale San Salvatore". Non ci sta il sindaco alle decisioni prese con il nuovo atto aziendale sulla sanità che prevede un primario a Fano e un altro a Urbino mettendo Pesaro in serie B.

E Biancani se la prende soprattutto con il direttore generale Alberto Carelli che ieri ha fatto il controcanto proprio al primo cittadino il quale contestava questa decisione che penalizza il San Salvatore. Per Carelli un atto tecnico perché i parti a Pesaro sono stati sotto la soglia dei 500, il minimo per avere una primario.

"Secondo i vertici Ast il reparto di Pesaro, continuamente depotenziato, non avrebbe i numeri necessari previsti per l’istituzione di un’unità operativa complessa, che prevede almeno 500 parti in un anno. Ma allora – si chiede Biancani – come può Urbino, che ha registrato 408 nascite, ovvero 67 in meno rispetto alle 475 di Pesaro, permettersi un primario? Stiamo parlando di fantascienza, oppure la politica che ci governa e i tecnici non conoscono nemmeno i numeri dei nati sul territorio provincial? Chiaramente, siamo di fronte a falsità anche normative che vengono utilizzate per distogliere l’attenzione dalle reali volontà politiche".

Quindi arriva al primario Claudio Cicoli che mette nel mirino: "Sono stati fatti spostamenti, ulteriormente accentuanti nel periodo post-Covid, che hanno portato di conseguenza anche alla perdita di alcune costose attrezzature che in passato erano a Pesaro, oltre al fatto che la maggior parte delle donne, per poter accedere ai servizi, sono state costrette a recarsi a Fano. Una scelta politica – dice Biancani – che predilige e promuove la struttura fanese, quasi a voler indicare quel presidio il luogo migliore dove far partorire le mamme". E poi ancora contro Carelli: "come fa un reparto senza primario ad essere uguale ad uno con un primario in sede? La mia posizione – continua Biancani – non è legata a chi oggi svolge l’attuale ruolo di primario, che fa egregiamente e con grande professionalità, ma a chi sta creando volutamente e politicamente una situazione che se non modificata può portare solo a un ruolo di subalternità del reparto di Pesaro rispetto a Fano e Urbino. Quello che chiedo è che la città abbia almeno pari dignità".

In questo lotta di campanile, ma che è fondalmente politica, con Biancani che dietro le quinte ha l’appoggio dei sanitari del San Salvatore emerge anche un altro fattore e cioè che l’ospedale di Pesaro rappresenta un bauluardo verso la fuga delle partorienti verso la Romagna: la famosa la mobilità passiva.

m. g.