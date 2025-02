Ginecologia: ora il derby è a tre. Anche Gambini contro Biancani

Quando la sanità quella vera incontra la sanità voluta dalla politica e dal campanilismo dei sindaci, la sanita quella vera muore. Il maldestro tentativo di citazione cinematografica rende però forse abbastanza bene ciò che sta succedendo tra Pesaro, Fano e Urbino a proposito dei reparti di Ginecologia e Ostetricia, dopo che il sindaco Biancani ha aperto le danze accusando la Regione di aver dato un primario del reparto in questione a tutti gli altri ospedali tranne che al San Salvatore. Gli ha risposto più volte (l’ultima ieri) Luca Serfilippi, sindaco di Fano. Oggi tocca anche a Maurizio Gambini, sindaco di Urbino. Centrodestra contro Pd, d’altronde le regionali sono vicine e la sanità è tra i temi che decidono le elezioni.

"Le dichiarazioni del sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, rilasciate in Consiglio Comunale in merito al livello di sicurezza del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Pesaro rispetto agli omologhi reparti di Urbino e Fano – scrive Gambini – mi lasciando sconcertato. Il reparto di Ostetricia e Ginecologia del nostro nosocomio offre un servizio all’avanguardia con tutti i requisiti di sicurezza necessari ad assicurare la salute sia delle mamme sia dei neonati. Questo è garantito dall’indubbia professionalità dei medici e di tutto il personale impiegato. Non possiamo accettare che vengano gettate ombre su questo tema così delicato e importante per tutta la comunità della nostra città e delle aree interne, che ha l’ospedale di Urbino come riferimento. Capisco che il collega Biancani voglia difendere la struttura di Pesaro, ma non può farlo insinuando dubbi sul buon operato dei reparti nascite degli ospedali di Urbino o Fano".

E ieri Biancani è tornato a rincarare la dose per rispondere a chi aveva risposto a lui, Serfilippi, appunto: "Tengo a precisare che non ho mai denigrato i medici dei reparti fanesi, come non ho mai voluto aprire alcuna conflittualità tra le due amministrazioni ma, purtroppo, ogni scusa è buona per strumentalizzare il dibattito, soprattutto in vista delle imminenti elezioni regionali. Il sindaco Serfilippi vuole creare conflittualità tra le due città; una scelta sbagliata che non va fatta. Fano e Pesaro devono imparare a dialogare e noi abbiamo chiesto solo pari dignità". Poi aggiunge: "Nel nostro ruolo da sindaci dobbiamo evitare campanilismi senza cedere alle tentazioni politiche. L’ospedale di Pesaro – rimarca – deve rimanere un riferimento per tutto il territorio e non è un caso che gli interventi ginecologici con più alta complessità vengono dirottati nella nostra città, a garanzia delle donne di tutta la provincia". Biancani poi torna a focalizzarsi sulla situazione del reparto pesarese: "Quello che abbiamo chiesto sono pari dignità per una struttura che in pochi anni dalla sua riapertura ha registrato importanti passi in avanti, dimostrandosi l’unica alternativa alla mobilità passiva verso Rimini passando da un incremento dell’oltre 20% nel 2021 rispetto al 2020 ad un solo 11% di mobilità passiva nel 2024 che potrebbe migliorare ulteriormente con la presenza di un primario che ne garantirebbe i numeri".

E poi precisa: "Non abbiamo mai chiesto di togliere il primario da Fano o Urbino e non lo faremo mai, per noi è fondamentale che ogni reparto mantenga la propria autonomia e i propri servizi".