Gino Vitali, un piccolo grande uomo da ricordare con l'intitolazione della nuova cittadella sportiva

di Marco Savelli*

Tralasciando gli aspetti tecnici, amministrativi e politici della costruzione della nuova "cittadella" sportiva a Villa Fastigi a supporto dell’attività agonistica della Vis Pesaro (che a me non interessano granché) c’è un aspetto umano che mi tocca molto da vicino.

L’impianto in questione sorgerà al posto dell’attuale campo sportivo intitolato a Gino Vitali. Per chi non lo avesse conosciuto (o non lo ricordasse) Vitali è stato uno dei più appassionati, capaci e stimati dirigenti sportivi della città in ambito amatoriale e dilettantistico nei decenni successivi alla seconda guerra mondiale. Dal calcio al ciclismo, come dirigente UISP, Gino ha "allevato" generazioni di pesaresi che poco prima della sua scomparsa vollero manifestare la loro riconoscenza al "mister" con un’indimenticabile serata alla casa del popolo di Villa Fastigi organizzata dal compianto (ex goleador) Gianfranco Di Dario. E furono tenacemente quei "sampietrani" a volere l’intitolazione del nuovo campo sportivo del quartiere al loro amatissimo allenatore.

Questa è storia, non è solo memoria. Ora niente in contrario alla costruzione del nuovo impianto ma quello che dovrà essere assolutamente ribadita, al di là delle esigenze degli sponsor, è l’intitolazione del campo di calcio a Gino Vitali per il legame e l’affetto che hanno legato e legano tuttora la comunità sportiva pesarese a quel piccologrande uomo che Gino è stato in vita.

Gino era un comunista e, spero, che la damnatio memoriae che ha colpito tanti suoi compagni di allora stavolta non colpisca anche lui.

* ex assessore