Gioachino in tutte le versioni, un mare di eventi

L’Unione fa la forza. Lo dimostra il ricco cartellone di Buon (non) compleanno Rossini, la manifestazione divenuta nel tempo un appuntamento istituzionale della città. Diciotto proposte, dal 19 febbraio all’8 marzo, che – come ha sottolineato l’assessore alla Bellezza Daniele Vimini – "scaturiscono dalla coesione d’intenti e dalla collaborazione fra ben 14 enti e istituzioni", tra cui il Comune di Pesaro, AMAT, la Fondazione Rossini, il Conservatorio Rossini, il Rossini Opera Festival, l’Ente Olivieri. "Un esempio – gli fa eco Gilberto Santini, direttore di Amat –di tanti soggetti e protagonisti uniti per regalare un momento di festa nel nome di Rossini".

Non c’è che l’imbarazzo della scelta fra concerti, conferenze, visite guidate, laboratori per i più piccoli alla scoperta della vita e delle opere del genio pesarese nato il 29 febbraio 1792. Numerose le iniziative fra proposte inedite e appuntamenti tradizionali. Una vera chicca è rappresentata dalla settimana con Rossini a casa Perticari, resa possibile grazie alla disponibilità della famiglia Signoretti e la collaborazione con la Fondazione Rossini. Dal 28 febbraio al 5 marzo nelle splendide sale del palazzo appena ristrutturato, Maria Chiara Mazzi racconterà, in orari diversi, la Pesaro di Perticari e Rossini in un progetto coordinato da Lucia Ferrati, che prevede anche letture affidate a Le Voci dei Libri. Altro appuntamento da non perdere il concerto che vede la collaborazione del Conservatorio pesarese e il Rossini Opera Festival per uno spettacolo dal titolo "Mi lagnerò tacendo!!, basato sul brano omonimo dei Péchés de vieillesse. "I compositori del Conservatorio Rossini – spiega Fabio Masini, direttore dell’Istituto e ideatore dell’evento – hanno lavorato e rielaborato per orchestra alcuni di questi brani realizzando dei veri e propri divertimenti musicali molto diversi tra loro". Il tutto sarà ‘condito’ dalla partecipazione straordinaria di Elio delle Storie Tese (Teatro Sperimentale, martedì 28 febbraio, ore 21). Non mancherà il profilo ‘culinario’ del personaggio Rossini, a cominciare da Buongiorno Rossiniano! Una colazione speciale all’interno di Casa Rossini (26 febbraio, ore 9), seguita da Rossini e dintorni (ore 11) a cura dell’Ensemble di fiati della Filarmonica Gioachino Rossini, per passare a "Rossini Gourmet. Maestro di cucina", un concerto ‘narrato’ da Jader Baiocchi con il Quintetto di Fiati dell’Orchestra Sinfonica Rossini (chiesa dell’Annunziata, 1 marzo, ore 21).

E ancora: il concerto Rossini In Canto degli Amici della Lirica, la conferenza dedicata al Teatro musicale da Plauto a Rossini, il concerto del giovanissimo pianista russo Ivan Bessonov, che si cimenterà con una rara trascrizione della cavatina di Figaro, a cura dell’Ente Concerti. Le settimane Rossiniane comprendono anche "Non solo Rossini. Altre note dalla città della musica", con protagonisti della scena musicale come Nada ed il concerto conclusivo della manifestazione affidato all’Orchestra femminile Olympia. Programma e info: www.pesarocultura.it, www.teatridipesaro.it

Maria Rita Tonti