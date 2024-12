Gioachino Rossini: la salute compromessa e l'impatto sulla produzione musicale

Ecco l’altro Rossini, quello studiato e raccontato dal professor Luciano Fonzi, già docente di anatomia e autore del libro "L’esistenza autentica di Gioachino Rossini. Tra verità ignorate o nascoste" (Metauro editore), uscito in tutte le librerie. L’opera è stata presentata ieri a palazzo Gradari dallo stesso autore, alla presenza di un folto pubblico.

Fonzi ha rivelato altri dettagli della sua ricerca, ricordando che "Rossini dopo il Guglielmo Tell del 1829 non compone più opere liriche per l’aggravamento dello stato di salute dovuto all’ingravescente gonorrea. Che Rossini abbia contratto in giovane età (15, 20 anni?) da una prostituta la gonorrea, malattia infettiva ingravescente e incurabile per mancanza di antibiotici, lo si può dedurre da un preciso e dettagliato referto-anamnesi, riproposto in originale in un articolo dello psichiatra pesarese Ribòli, di un medico bolognese che ha visitato Rossini nel 1842. Il documento è scritto in francese perché destinato ad un urologo di Parigi per consulto.

Le terapie anti gonorrea, oltre ai salassi, alle sanguisughe e all’uso di droghe, si basavano sulla somministrazione empirica di una notevole varietà di associazioni di sostanze chimiche e di preparazioni organiche e inorganiche, anche tramite instillazioni intrauretrali, con conseguenti altri sintomi morbosi. Il principio fondamentale presente nei preparati era il mercurio con riconosciuti effetti tossici su tutti gli organi, specialmente sul sistema nervoso centrale".

"Diciamo – ha continuato l’autore – che Rossini è stato sfortunato. Ha alzato la gonna o le gonne sbagliate, mancavano gli antibiotici e a Pesaro non vi era un approvvigionamento sufficiente di acqua, indispensabile per la detersione delle parti malate e quindi per profilassi. Da tener conto che le braghe, le mutande, non si potevano cambiare spesso. La domanda da porsi è se l’ingravescente gonorrea abbia influito negativamente sulla produzione musicale di Rossini. Abbiamo realizzato in merito due grafici statistici: il primo relativo alla produzione dal 1801 al 1837 e un secondo riferito agli anni successivi, fino all’anno della morte di Rossini.

Ad una comparazione è agevole notare come dopo il 1837 segua una scarsa produzione musicale con addirittura anni silenti. Per verificare l’eventuale correlazione tra produzione e aggravamento dello stato di salute da gonorrea, sono stati realizzati altri due grafici sovrapponibili ai periodi considerati per la produzione musicale. Risulta evidente, confrontando i grafici relativi all’ultimo periodo di vita, che all’aggravamento dello stato di salute, specie nel secondo periodo della vita nel quale la gonorrea ha inciso profondamente sulla sua salute e sulla stabilità psico-fisica, corrisponde una scarsa produzione musicale. Essa è dovuta alle condizioni critiche di salute causate dalle dolorose e invasive terapie.

Nonostante le precarie condizioni di salute acuitesi in un crescendo fino all’epilogo del tumore, Rossini è stato l’esempio di un uomo dall’incredibile forza d’animo. Una realtà che rivaluta la sua statura umana denigrata da tante deformazioni e da incongruenze di giudizio".