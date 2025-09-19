Giobbe Covatta e la musica per crescere

Allegerisce le tematiche di questa campagna elettorale il gruppo Alleanza Verdi Sinistra che ieri nella sala del consiglio comunale ha presentato, con Giobbe Covatta, la proposta di legge regionale per lo spettacolo dal vivo nelle Marche: la cultura come motore civile ed economico alla presenza dei candidati Gianluca Carrabs, Arianna Denti e Sabrina Santelli. Accanto a loro Massimiliano Casoli, musicista e co-portavoce di Europa Verde Pesaro e Urbino, Giobbe Covatta, artista e intellettuale da sempre schierato sul fronte ecologista, e Alessio Pascucci, presidente di "Città Unesco" e coordinatore nazionale di Italia in Comune. La legge presentata nasce dall’articolo 9 della Costituzione: promuovere le arti come infrastruttura civile e sociale: "I giovani marchigiani oggi sono assoggettati a regole di mercato che premiano pochi e lasciano indietro molti. Con questa legge vogliamo invertire la rotta: voucher culturali, defiscalizzazioni, sostegno ai locali che fanno musica dal vivo. Perché cultura non significa solo bellezza, ma anche lavoro ed economia", è stato detto. Giobbe Covatta si è fatto portavoce dell’iniziativa, ricordando come il suo impegno con i Verdi sia un atto di coerenza con uno stile di vita basato sulla sostenibilità.