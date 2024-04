Giocando nel parco si infila ramo in un polso

I pompieri hanno usato un arnese per tagliare il ramo che il ragazzino si era infilato in un polso. Brutto incidente per un 14enne, ieri, a Cagli, nel parco vicino alla caserma dei carabinieri, alle 16 e 50 circa. Il minore stava giocando con gli amici quando a un certo punto, per cause da accertare, si è infilato il ramo di un albero nel polso. Gli amici hanno chiamato i soccorsi e sul posto è arrivata oltre al 118 anche una squadra dei pompieri di Cagli che, evitando di estrarre il corpo estraneo dal polso del ragazzo, che poteva creare conseguenze peggiori, ha tagliato il ramo. Poi il ragazzino è stato portato in ospedale. Non è grave.