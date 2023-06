Giocare a fare l’avvocato o il Financial Analyst Un test organizzato dalla Bacciardi Partners

Se siete giovani e amate le sfide, una realtà professionale come la Bacciardi Partners che per dovere persegue l’obiettivo di coltivare i giovani talenti per trasformarli in abili professionisti, vi offre un’occasione. Se siete un profilo Junior in ambito Legal o Finance potete partecipare al "Talents Assessment" di martedì 27 prossimo dalle ore 15 alle 19 nella sede di Pesaro, in via Lino Liuti, 2. Un momento divertente e stimolante in cui mettersi alla prova, mostrare le proprie capacità giocando "a fare l’Avvocato o il Financial Analyst". Nulla da spendere né da pagare, salvo aderire all’indirizzo [email protected] entro oggi.