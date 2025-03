Sulle maglie onore al rosa, giocatori Vuelle in campo coi cognomi delle mamme

Pesaro, 8 marzo 2025 – “Io non sono solo Imbrò, sono anche Sanfilippo. E il pensiero di portare in campo il nome di mia madre sulle spalle, nella partita di domani, mi emoziona profondamente”. Si commuove il capitano della Vuelle, raccontando l’iniziativa lanciata da Alpitour World, uno degli sponsor più importanti del club biancorosso che punta a diffondere un messaggio importante nei giorni in cui si celebra la donna, nella ricorrenza dell’8 marzo.

“Una rivoluzione culturale” la definisce Elisabetta Forlani, vice presidente di Percorso Donna, l’associazione a cui verranno devoluti i fondi raccolti con la vendita online delle speciali casacche subito dopo la gara con Rieti.

“Tutti i giocatori della Carpegna Prosciutto scenderanno in campo con i cognomi delle loro madri generando un caos totale – sorride Tommaso Bertini, chief marketing officer di Alpitour World -. Come azienda abbiamo il dovere morale di provare a migliorare il mondo in cui operiamo, in particolare il nostro territorio. Perciò, essendo a Pesaro, non potevamo far altro che investire sul basket, convinti che lo sport può veicolare iniziative nobili”.

I giocatori useranno il nome delle madri: capitan Imbrò porterà sulla maglia Sanfilippo

Le magliette saranno in vendita al costo di 131 euro, una cifra non casuale: è il numero del decreto legge che consente che ai bambini possa venire attribuito anche il nome della madre. Il ricavato della vendita servirà a finanziare il progetto ‘Futura’ che sostiene il percorso legale, psicologico e sanitario delle donne che hanno subìto violenza.

“Voglio comprarla io stesso la maglia con scritto Sanfilippo, un nome importante a Porto Empedocle, il nonno era presidente della squadra di calcio e ha fatto molto per i ragazzi del paese. E mia madre devo tanto: me ne andai di casa ad appena 12 anni e solo oggi mi ha confessato che ha pianto ogni giorno, facendo finta di niente quando mi telefonava. Ha rinunciato a una parte di sé, ma per amore mi ha consentito di seguire il mio sogno”.

Un’idea che nel calcio era già stata lanciata dal Milan e che la Vuelle ha ripreso per la prima volta nel basket: “La Fip ci ha dato subito l’autorizzazione, accogliendo con favore la nostra iniziativa – dice il gm della società, Matteo Magi -. Il nostro club ha interessi che travalicano il parquet e condivide valori importanti con altre realtà, in questo caso sull’equità di genere”.

“Per me che vengo da un paese come l’Albania che ha sopportato la dittatura e dove le donne non avevano diritto di parola – commenta coach Spiro Leka -, questa è un’iniziativa di grande significato. Noi puntiamo ad insegnare il rispetto verso l’altro sesso nei settori giovanili, perché è da lì che può cominciare un cambiamento di mentalità”.

Per dimostrare la vicinanza al mondo delle donne, oggi alle 17.30 i giocatori faranno visita all’Olimpia basket, unica realtà cestistica femminile cittadina, portando mimose alle giocatrici, indossando insieme una maglia simbolica con la scritta “Equal not less” e intrattenendosi con le più piccole, in attesa della gara di serie C della prima squadra. “Doveva essere una sorpresa – dice il presidente Luca Tartaro – ma siamo felicissimi che tutta la città lo sappia”.