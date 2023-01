Giocattoli in dono per i bambini cardiopatici

Un viaggio inusuale quello dell’ultima Befana, che venerdì 7 gennaio scorso è partita da Villa Ceccolini in direzione dell’Ospedale Torrette di Ancona, per la precisione, nel reparto di Cardiochirurgia pediatrica.

Il motivo? Portare dei nuovi giocattoli a tutti i piccoli ospiti. L’associazione di quartiere Villa C’è, in collaborazione con il Comitato Genitori Bambini Cardiopatici e l’associazione "Un Battito d’Ali", ha infatti avviato una raccolta di giocattoli il 26 dicembre, in occasione della tombola di quartiere, proprio per poter dare un po’ di sollievo ai bambini che, per motivi di salute, hanno dovuto passare le vacanze all’interno di una stanza di ospedale.

"È stato bello vedere come i genitori di Villa Ceccolini abbiano subito voluto aderire a questa iniziativa – commenta Sara Ricci, vice-presidente di Villa C’è –. C’è stata una bellissima risposta e siamo rimasti molto contenti. Io ed Andrea Fiori, segretario associazione, siamo orgogliosi di aver rappresentato Villa C’è e tutte le famiglie che hanno voluto aderire all’iniziativa. Non è stato possibile entrare in reparto, per ragioni comprensibili, ma per noi lo hanno fatto le mamme di Un Battito d’Ali e le mamme del Comitato Genitori Bambini Cardiopatici, che ci hanno accolto con il sorriso e ringraziato a nome di tutte le famiglie dei degenti per i tanti giocattoli".

Le associazioni, che hanno accolto Villa C’è, hanno "arruolato" alcune Befane tra le loro fila che, proprio per quest’occasione, hanno girato attraverso le stanze a consegnare i graditissimi doni.

"Sono mamme piene di energie e capaci di regalare sorrisi – continua Sara Ricci –, trovarle così unite e solidali fa capire che assieme si può fare tanto. Come recita una delle tante targhe esposte nella sala giochi del reparto dedicata in memoria di Riccardo Piconi: ’Non è tanto quello che diamo ma quanto amore mettiamo nel dare’, e di amore, chi entra qua, ne dona tantissimo. Si augurano a tutti i bambini momenti di gioco spensierati e divertenti".

Un gesto, quello fatto in occasione della scorsa Befana dall’associazione di quartiere "Villa C’é", che può sembrare semplice, quello della donazione, ma che in sé racchiude un grandissimo desiderio, ossia portare tranquillità e gioia a chi, purtroppo, anche in periodi di festa, soffre.

Alessio Zaffini