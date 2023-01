Giocattoli usati per regalare nuove emozioni

"Giocattoli in movimento" è la manifestazione che arriva dopo la Befana, a Pesaro. L’appuntamento sarà per domani, 7 gennaio, dalle 16 alle 20, sotto il loggiato di Palazzo Gradari, in via Rossini. Cosa accadrà? In estrema sintesi si baratteranno giocattoli e libri "perché – come spiega il manifesto – imparando a riusare, riciclare e scambiare gira la felicità tra i bambini e si fa bene all’ambiente". L’invito è quello di fare una bella ricognizione nella propria cameretta, accompagnati dai propri genitori o nonni e chiedersi se ci sono giocattoli ’annoiati’: peluches, bambole, supereroi, macchinine, Monopoli e via dicendo… che da un po’, anzi da molto tempo, stazionano immobili tra scaffali e raccoglitori. L’invito fatto dagli attivisti del Movimento 5 stelle è quello di dare una seconda vita al giocattolo "accantonato" regalandolo ad un bambino che, sulla spinta della novità, continuerebbe invece a farlo giocare. Sull’idea di regalare nuove emozioni ad altri bambini chi volesse partecipare a "Giocattoli in movimento" dovrebbe selezionare almeno due giocattoli tra i propri e presentarsi in via Rossini: "A quel punto, lasciati i suoi, il bimbo potrebbe scegliere un gioco tra quelli portati dai coetanei – spiega Claudia Vanzolini, capogruppo dei pentastellati in Consiglio comunale -. Se poi, come è capitato in passato, la generosità dei bambini segnerà un bilancio in netto favore dei giochi donati rispetto a quelli presi, ciò che verrà raccolto sarà distribuito a bambini che potrebbero trovarsi a corto per varie ragioni". "Per fare un esempio - dice Lorenzo Lugli, consigliere comunale M5s - un anno alla fine dell’ edizione di Giocattoli in Movimento a Pesaro, ci presentammo in carcere a Villa Fastiggi, nella sezione femminile dove ci sono le donne detenute. All’interno della casa circondariale, infatti, c’è una stanza destinata all’incontro delle detenute mamme con i propri figli. Abbiamo portato, i giocattoli donati dai bambini pesaresi, anche a Casa Fiducia in via Amendola, la realtà che ospita ragazze madri, seguite dall’associazione di volontariato Centro aiuto alla vita. Il primissimo anno, nel 2018, portammo un carico di allegria fatto di giocattoli coloratissimi nel reparto di pronto soccorso pediatrico: c’è una saletta pensata all’evasione dei più piccoli".

La scelta delle realtà a cui donare giocattoli è dettata anche dalle caratteristiche dei doni portati dai bambini: "Mio figlio, ormai adolescente preferisce venire con me a vedere la partita della Lazio – dice il pentastellato Mauro Rossi -: ecco perché ho avuto il "nullaosta" a regalare il suo zainetto in forma di orsetto Winnie the pooh". Idem hanno fatto figli e nipoti dell’assessore Francesca Frenquellucci: "Dai bambini possiamo solo prendere esempio – osserva Frenquellucci – ricordo una bambina che arrivò con due borsoni pieni di cose a cui era affezionata: donò tutto fino all’ultima bambola, contenta di farlo". Insomma "Portiamo un po’ di felicità a bambini meno fortunati – conclude Lugli - e riciclando aiutiamo la sostenibilità ambientale". Solidea Vitali Rosati