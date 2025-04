Giochi, digitali o tradizionali?: "Uniamo entrambi i mondi"

Il gioco ha sempre fatto parte della vita dell’uomo adattandosi ai cambiamenti della società. Nonostante l’ascesa del digitale, i giochi da tavolo, di gruppo o di sfida vivono una seconda giovinezza. Prima dell’avvento del digitale, i bambini trascorrevano il loro tempo libero all’aria aperta, inventando giochi semplici ma coinvolgenti. Un gioco tradizionale è ad esempio il gioco dell’aquilone diventato “Festa dell’Aquilone”, che si svolge ogni anno nella città rinascimentale di Urbino. Il gioco dell’aquilone è un gioco di ieri che prevede la costruzione di un aquilone tradizionale in carta e canna. Quest’anno, ricorrerà la settantesima edizione della festa dove parteciperanno le dieci contrade sia del centro storico, sia della periferia che sono: Monte, San Polo, Duomo, Mazzaferro, San Bernardino, Lavagine, Hong-Kong, Valbona, Piantata e Piansevero.

Questa festa ogni anno suscita emozioni di felicità e gioia, ma anche che i ragazzi di tutte le età si possono incontrare durante questa gara, come spettatori o come partecipanti per gareggiare contro i propri amici anche solo per divertimento e magari anche per vincere. Questa caratteristica è fantastica, perché possono gareggiare anche persone che non hanno mai provato questa esperienza e quindi in caso di bisogno possono essere aiutati anche dai più esperti. Questo gioco infatti non solo stimola l’ingegno e la creatività, ma favorisce anche la relazione sociale e l’attività fisica.

Sappiamo però che con l’avvento della tecnologia, il modo di giocare è cambiato radicalmente, i giochi tradizionali sono stati sostituiti dai giochi online, diventati una delle forme di intrattenimento più utilizzate al mondo e che coinvolgono milioni di persone di tutte le età. Sebbene i giochi di oggi offrano possibilità infinite, vi è anche il rischio di isolamento e sedentarietà. L’uso eccessivo dei videogiochi infatti, può provocare conseguenze fisiche come problemi alla vista, disturbi del sonno e dolori muscolari dovuti a posture scorrette e sul piano mentale, ansia, stress e depressione che possono essere accentuati, soprattutto nei giovani più vulnerabili. Per questo è importante trovare un giusto equilibrio tra tecnologia e attività all’aperto perché sia i giochi tradizionale sia quelli moderni hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo dei bambini e nelle relazioni favorendo la possibilità di sviluppare la creatività, il movimento o l’abilità digitale.

Concludendo, se da un lato la tecnologia ha rivoluzionato il modo di giocare, dall’altro il valore del gioco tradizionale resta immutato, l’ideale è unire il meglio di entrambi i mondi, combinare tradizione e innovazione può essere la chiave per un’esperienza ricca e stimolante. Buon gioco a tutti!

Jacopo Olmeda, 2ª A