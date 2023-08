Giochi, film per bambini e tanto altro Spettacoli ogni venerdì fino a settembre Ieri sera è iniziata la rassegna 'Il cinema in piazzale', realizzata dal Comune in collaborazione con Apa Hotels. Proporrà film, letture e giochi per bambini dai 4 anni in su fino al 1 Settembre. Si è cominciato con due cortometraggi d'animazione dedicati al Gruffalò.