Giochi in piazza, Comune nei guai

Un trenino con tanto di binari, un palchetto e la giostra. Quel mini parco giochi allestito nel cuore del centro storico, in piazza del Popolo, tra agosto e settembre scorso, aveva fatto divertire tanti bambini. Non però il dipendente comunale che si era occupato dell’evento, a cui quei balocchi sono costati una grana giudiziaria. I carabinieri del nucleo di tutela del patrimonio di Ancona hanno infatti accusato M. F. di aver sistemato i giochi in piazza senza la necessaria autorizzazione della Soprintendenza.

Quell’area, secondo gli inquirenti, sarebbe soggetta al vincolo dell’ente che vigila sui beni culturali e architettonici. Ma quel via libera non sarebbe mai stato chiesto. E questo perché, per il dipendente comunale, quelle attrazioni per bambini non ne avevano bisogno. La procura di Pesaro lo aveva indagato con l’accusa di aver realizzato un’opera illecita in violazione dell’articolo 169 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Ma una volta conclusa l’indagine, il pm Silvia Cecchi ha deciso di chiedere l’archiviazione per tenuità del fatto. Come dire che il peccato c’è, ma non è grave. Ma a M. F. questo non basta. E così, difeso dall’avvocato Roberto Brunelli, ha scelto di opporsi alla richiesta della Procura. L’obiettivo è ottenere un’archiviazione per insussistenza del reato, che azzeri ogni dubbio sulla sua responsabilità, anche se lieve. La difesa punta a mettere in evidenza come quei giochi siano strutture amovibili, al pari dei dehors, e che quindi non provocano alterazione alcuna dello stato dei luoghi e nel caso, di un bene culturale e architettonico come la piazza del popolo. Il gip deve ancora fissare la data dell’udienza in cui deciderà se accogliere la richiesta della pm o quella del dipendente comunale.

e. ros.