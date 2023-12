Gioco di squadra anti Hiv: "La prevenzione vince"

Casa Moscati scende in campo contro l’indifferenza per promuovere, in occasione della Giornata mondiale contro HivAids, un progetto di prevenzione e sensibilizzazione. Le attività di quest’anno vedono il coinvolgimento delle realtà sportive del territorio, che hanno accolto l’invito a farsi portavoce di un messaggio da divulgare anche ai propri tifosi. "Oltre l’indifferenza" è un progetto di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili che Ce.I.S e Casa Moscati portano avanti da anni. Alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa "Lo sport scende in campo contro l’Aids", tenutasi ieri mattina in Comune, la responsabile di Casa Moscati Lucia Magrini ha spiegato l’obiettivo di quest’anno. "Abbiamo deciso di coinvolgere le società Magabox Volley, Vis Pesaro, Italservice Calcio a 5 e Vuelle per arrivare ancor di più al mondo dei giovani. Troppo poco e quasi mai si parla di Aids, come se non esistesse più". È proprio l’indifferenza che viene sottolineata, il non conoscere, lo stigmatizzare e il non fare prevenzione. Tutti elementi che, se assimilati, possono salvare i malati e proteggere chi viene a contatto con loro. Il moderatore Thomas Nobili ha introdotto gli assessori Luca Pandolfi, Mila Della Dora e Maria Rosa Conti, prima di lasciare spazio all’intervento del dottor Francesco Barchiesi, primario del reparto di Malattie Infettive che ha lanciato il messaggio della campagna nazionale annuale U=U, Undetectable = Untrasmittable, ovvero ‘Non rilevabile = Non trasmissibile’. "Ancora oggi abbiamo diagnosi troppo tardive di soggetti positivi all’Hiv, ovvero quando le difese immunitarie sono già troppo alterate. Questo comporta che per il recupero immunologico ci vorrà più tempo, con terapie inizialmente più aggressive. Sono pochi i soggetti che fanno il test per prevenzione, la maggior parte hanno già sintomatologia. Ma bisogna anche far chiarezza sul tema dicendo che esiste una terapia che permette di non trasferire l’infezione a nessun partner se ha viremia non rilevabile nel sangue e negli altri liquidi biologici. E il soggetto che non ha viremia rilevabile non trasmette l’infezione. Chi fa terapia retrovirale vive la sua vita come un sieronegativo. Per questo non ci stancheremo mai di promuovere la prevenzione, per fare in modo che il virus venga preso in tempo". È possibile fare il test sierologico in reparto in maniera completamente anonima". "Non commettere un fallo da espulsione nella partita contro il virus – recita la campagna – Scegli sempre la prevenzione".

Lucia Arduini