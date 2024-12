Gioielli della tradizione italiana nelle “Vie dei Presepi“ d’Urbino

Le Vie dei Presepi sono ufficialmente partite. Già ieri nel primo giorno di apertura decine di visitatori hanno potuto ammirare le centinaia di natività esposte nei tre luoghi principali e negli oltre quaranta punti sparsi per le strade e i vicoli del centro. Il taglio del nastro, che per motivi legati alla pandemia si era sospeso da ormai quattro edizioni, è finalmente tornato nel contesto della maestosa chiesa di San Domenico ad aprire la rassegna che rimarrà visitabile fino al prossimo 6 gennaio.

Presenti, oltre ai vertici della Pro Loco Urbino, l’associazione che organizza la mostra dal lontano 2001, il sindaco Gambini e l’assessora agli eventi Lara Ottaviani, il consigliere dell’Unione Pro Loco Provinciale Massimo Volponi, il parroco della cattedrale monsignor Giuseppe Tabarini e vari presepisti. "Siamo davvero felici di tornare a tagliare un nastro per questo che è l’evento più importante della nostra associazione – ha detto il presidente della Pro Loco Nicola Betti – che si unisce tra l’altro al grande sforzo organizzativo dei mercatini di natale, con le nuovissime casette in legno che si “accenderanno“ domani alle 18 (oggi per chi legge, ndr) assieme all’albero di natale e al cielo stellato in piazza, curati dall’amministrazione. Tante le novità che abbiamo messo in campo per questa edizione, a partire da manifesti, banner e striscioni totalmente rinnovati, passando per delle opere presepiali davvero magnifiche in ognuno dei tre luoghi principali, visitabili col biglietto unico, ma con un occhio alle famiglie visto che i bambini entrano gratuitamente".

Le punte di diamante dell’anno sono tre, una in ogni luogo principale. A San Domenico, dodici presepi e diorami (scene prospettiche minuziosamente decorate) provenienti da Bergamo, curati in ogni dettaglio e alcuni del tutto somiglianti alle natività napoletane del Settecento. Affacciandosi a delle “finestrelle“, si può scoprire uno scorcio di Betlemme oppure di un borgo di montagna o ancora di un panorama roccioso o desertico.

All’oratorio delle Cinque Piaghe (via Barocci) spicca un gruppo di circa venti statue in ceramica dipinta datate 1938, di proprietà del liceo artistico Scuola del Libro, che quest’anno celebra i 100 anni dalla fondazione, realizzate da uno dei primi docenti: una “chicca“ di inizio Novecento. Infine, alla cantina dell’oratorio di San Giuseppe, sempre in via Barocci, è stato riallestito e restaurato il grande presepe in movimento lungo dieci metri: una gioia per gli occhi di grandi e piccoli. Aperta nei weekend, dal 21 tutti i giorni con orario 10-13 e 15-19.

