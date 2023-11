Gioielli, soldi e pure un’auto. Ladri scatenati

Ladri in azione nel pomeriggio di giovedì e poi la notte successiva lungo la media Valcesano, con raid messi a segno in due case, ai quali si sono aggiunti il furto di un’automobile e altri tentativi in appartamento andati a vuoto. Il primo colpo riuscito si è verificato in un’abitazione al pian terreno di San Michele al Fiume, frazione di Mondavio, nella fascia oraria tra le 17 e le 19, quando i proprietari erano fuori. I malviventi hanno forzato una finestra e hanno iniziato a rovistare nelle varie stanze dileguandosi poi con alcuni oggetti d’oro e banconote di piccolo taglio per poche decine di euro.

Alcune ore più tardi, verso le 21, probabilmente la stessa banda che aveva agito a San Michele ha fatto irruzione in una casa di Monte Porzio, in via Martin Luther King, anche in questo frangente sfruttando la temporanea assenza del proprietario, che una volta rientrato si è immediatamente accorto della ‘visita’ dei ladri e ha dato l’allarme ai carabinieri. Da una ricognizione effettuata subito dopo è emerso che i delinquenti si sono appropriati di denaro per circa 500 euro e di un giubbotto.

Durante la notte, poi, nel centro storico della vicina Castelvecchio è stata rubata una macchina Kia Stonic. Da segnalazioni fatte alle forze dell’ordine, sembra che nella serata di giovedì ci siano stati anche due tentativi di furti falliti, coi ladri che in un caso sono stati indotti alla fuga dall’abbaiare dei cani. Sugli episodi indagano i carabinieri di Monte Porzio e di Mondavio agli ordini dei luogotenenti Lorenzo Chiapperini e Pasquale Castigliego.

Sandro Franceschetti