Giorgia alla Vitrifrigo Arena. Il concerto dei 30 anni di carriera

di Claudio SalviPesaro chiama Sanremo. Non si è ancora spenta l’eco della quattro giorni con Jovanotti, evento attesissimo che ha portato alla Vitrifrigo Arena 40mila persone, che già si annunciano nuovi appuntamenti con alcuni dei protagonisti della recente kermesse canora. A quello già comunicato nei giorni scorsi col vincitore del festival, Olly (in programma il 13 marzo 2026), si aggiunge il concerto del nuovo tour di Giorgia in cartellone per il prossimo venerdì 12 dicembre. Un appuntamento annunciato con abbondante anticipo ma chissà che qualche altra casella, di qui a breve, non si riempia con delle altre sorprese.

Nei prossimi giorni una conferenza stampa con il sindaco Andrea Biancani, il vicesindaco Daniele Vimini e Aspes svelerà infatti nuovi appuntamenti sia alla Vitrifrigo Arena che all’Auditorium Scavolini. Un’evidente accelerazione dopo il mega-evento con Jovanotti che sembra rilanciare la piazza di Pesaro diventata nuovamente appetibile per i promoter. A questo proposito il presidente di Aspes Luca Pieri non si sbilancia ma afferma "al momento posso solo dire che avremo altri concerti prestigiosi alla Vitrifrigo Arena nel 2025. Qualche contratto ed opzione l’abbiamo già firmata ma abbiamo la clausola della riservatezza ed a quella ci atteniamo".

"Per il momento posso solo dire – aggiunge Pieri – che dopo il grande successo di Jovanotti quello con Giorgia è un altro importante tassello di un mosaico che vedremo comporsi prossimamente. Spetterà agli stessi promoter e organizzatori darne annuncio. E’ certo però che l’offerta di due strutture come Vitrifrigo Arena (per eventi dai grandi numeri), e Auditorium Scavolini per concerti di medie -piccole dimensioni, rende Pesaro una città estremamente interessante per gli eventi dal vivo. Intanto con Jovanotti la Vitrifrigo Arena ha dimostrato ancora una volta di essere un grande contenitore in grado di portare tanta gente a Pesaro e di promuovere al meglio la città".

Ma veniamo al concerto di Giorgia che, dopo il festival di Sanremo, ha annunciato le date di un primo tour celebrativo dei suoi trent’anni di carriera dal titolo “Come saprei 2025“, in programma questa estate e quello che in autunno la porterà invece nei palasport compreso quello di Pesaro. Sarà il suo ritorno dopo Sanremo (Festival che alla vigilia la dava come favorita al podio), e che porterà al pubblico di tutta Italia tutto il suo proverbiale talento e la sua grande classe. Giorgia ha all’attivo cinque partecipazioni al Festival di Sanremo: nel 1994 nelle Nuove Proposte con E poi; nel 1995 con Come saprei; nel 1996 con Strano il mio destino; nel 2001 con Di sole e d’azzurro e infine nel 2023 con Parole dette male. I biglietti per il concerto di Giorgia sono già in vendita online e nelle prevendite abituali: prezzi da 39 a 59 euro. Per quanto concerne le prevendite del concerto di Olly (che ricordiamo si terrà il prossimo anno), c’è da registrare un fatto sbalorditivo. Nel primo giorno di prevendita sono stati polverizzati ben 6mila biglietti. Ricordiamo i prezzi che, anche in questo caso, vanno da 39 a 59 euro.