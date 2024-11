Giorgia Righi: il film torna al cinema Astra

"Ancora volano le farfalle" torna a Pesaro e ancora una volta per beneficienza. Domenica 1° dicembre alle 17 al Cinema Astra verrà proiettato il film del regista Joseph Nenci, liberamente ispirato a una storia vera, quella della pesarese Giorgia Righi, una giovane ragazza, affetta da Atassia di Friedrich, rara malattia di natura ereditaria.

L’evento è stato organizzato dal Lions Club Pesaro Host e dal Leo Club di Pesaro che hanno promosso l’iniziativa cercando di sensibilizzare particolarmente i giovani alla visione. L’ingresso è ad offerta libera a partire da 10 euro e il ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione “Ogni giorno per Emma“ e destinato alla ricerca sulle Atassie. Durante l’evento sarà anche possibile acquistare gli anelli solidali “Meraki“, forgiati in una edizione speciale dedicata al film. Il ricavato andrò in beneficenza. Info. 339 1578774.

b. t.