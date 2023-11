Giorgia Righi e Ivan Cottini a Montecitorio: "Serve una legge per i disabili"

Pesaro, 30 novembre 2023 – Sono già due super-eroi per come hanno trasformato gli ostacoli della loro vita in opportunità. Ma quello del 23 novembre rimarrà un giorno storico per Giorgia Righi e Ivan Cottini, ricevuti a Montecitorio per sostenere una proposta di legge sull’accessibilità agli spettacoli per i diversamente abili.

Giorgia Righi e Ivan Cottini a Montecitorio dove hanno partecipato ai lavori per la stesura di una proposta di legge in favore dei disabili

Ad aprire loro le porte del Parlamento è stato il deputato di Fratelli d’Italia Antonio Baldelli: "Questa proposta di legge per garantire l’accesso dei disabili ai concerti, spettacoli e manifestazioni sportive porta il mio nome, ma dovrebbe portare quelli di Ivan e Giorgia – sottolinea Baldelli –. Giorgia mi ha chiamato, coinvolto e chiesto di intervenire in una materia che non trova una regolamentazione nel nostro ordinamento giuridico. Ivan mi ha dato il suo supporto e trasmesso la sua forza. Ambedue hanno dimostrato che la disabilità non è solo un limite ma spesso può diventare, con la forza interiore, un momento di crescita continua e impegno sociale e civile".

Giorgia, mental coach affetta da atassia di Friedreich che la costringe su una sedia a rotelle ultimamente è salita alla ribalta per aver ispirato il film "Ancora volano le farfalle" che sta riscuotendo un successo di pubblico oltre le previsioni nella nostra provincia: martedì sera al cinema Ducale di Urbino, con tutto il cast presente in sala, ha avuto il doppio degli spettatori di ‘Napoleon’.

"E’ stato un momento meraviglioso per me presenziare alla Camera dei Deputati perché questa è una delle cose che spero di fare in futuro: essere una consulente, una figura apartitica, che fornisce le sue osservazioni per migliorare l’accessibilità e lavora per formulare delle proposte di legge – racconta Giorgia, ancora emozionata -. Questa proposta è composta da tre articoli. Il primo riguarda i biglietti: i disabili non sanno né dove comprarli né quanti ce ne sono a disposizione, insomma non è mai chiaro chi contattare per prenotarli. In più, una volta prenotati, serve la giusta accessibilità agli stadi o ai palazzetti, quindi una corretta biglietteria con un bancone alla giusta altezza, parcheggi riservati, accesso privo di barriere architettoniche, bagno disabili, eccetera. Il terzo regolamenta le sanzioni ai singoli organizzatori di eventi che non rispettano queste linee guida. Una proposta semplice, che speriamo venga presto calendarizzata e discussa per poter essere approvata e diventare operativa. La strada è ancora lunga ma è stato un bel primo passo".

Ivan Cottini, nonostante sia stato colpito da sclerosi multipla, tiene spettacoli e danza utilizzando anche la sedia a rotelle: ha partecipato ad importanti eventi televisivi come ‘Amici’ e il Festival di Sanremo 2020. Ed è proprio lì che Giorgia adesso vorrebbe arrivare: "Sarebbe il palcoscenico ideale per lanciare il nostro messaggio".