Giorgia Righi, simbolo del coraggio: "Vorrei raccontare tutto a Sanremo"

Giorgia Righi è il simbolo del coraggio. Da anni lotta contro una malattia degenerativa. Lo fa reagendo tutti i giorni con il sorriso e con una incredibile forza di volontà. Una combattente ben supportata da una famiglia di ferro per come la sostiene e la motiva.

Giorgia, essere tra le candidate al ‘Cittadino dell’anno’ è per lei il coronamento di una vita vissuta lottando. Si aspettava questa candidatura?

"Non me l’aspettavo proprio, sono rimasta molto sorpresa quando me l’hanno comunicato. Sapere che sono in lizza tra i candidati a ‘Cittadino dell’anno’ sul Resto del Carlino è stato un onore. E’ bello essere inserita in questa sfida tra le eccellenze di Pesaro".

Chi pensa che la voterà?

"Spero che voterà per me tantissima gente, sicuramente posso contare come sempre su amici e parenti che saranno i primi a raccogliere i voti e condividere la notizia tra i loro conoscenti, poi mi farebbe tanto piacere che anche i cittadini di Pesaro mi votassero. Mi sento molto legata a questa città per tante ragioni: a livello musicale, strutturale e architettonico".

Sta organizzando qualcosa per raccogliere i voti?

"Nel nostro piccolo ci siamo mossi subito, comunicandolo ad amici e parenti e scrivendo anche sui social, speriamo che sempre più persone ne vengano a conoscenza e acquistino il quotidiano per i tagliandi".

Che anno è stato per lei il 2023?

"E’ stato un anno davvero ricco, pieno di tante avventure dallo stile completamente diverso. Ho iniziato l’anno operandomi ad entrambi i piedi. È stato un intervento abbastanza grosso che ha richiesto molto tempo per recuperare. Appena mi sono rimessa in carreggiata abbiamo terminato il film ‘Ancora volano le farfalle’ che è uscito al cinema a novembre totalizzando due settimane di quasi sold out al Giometti, poi c’è stata la presentazione di una proposta di legge riguardo alla disabilità a Montecitorio e infine una laurea magistrale in psicologia clinica. E’ stato un anno sfavillante".

Esprima un desiderio per il 2024.

"Un desiderio che sto provando a realizzare da svariati anni è partecipare come ospite sul palco di Sanremo, al teatro Ariston. Sarebbe una grandissima vetrina per condividere il mio messaggio di riscatto e positività ai giovani. Un altro desiderio più serio e di valenza mondiale ma più difficile da realizzare è che cessi la guerra tra Russia e Ucraina. La stupidaggine più grande che possa esistere in questi ultimi tre anni dopo il Covid, dopo tutto quello che abbiamo passato. E’ veramente terribile sapere che ci sono persone pronte a uccidersi e mettere in pericolo tutto il mondo per dei futili motivi".