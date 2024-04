Giorgia Righi tra gli studenti. Premio etico per le scuole

Sei Comuni insieme sui temi della diversabilità e della sostenibilità, attraverso un’iniziativa che ha saputo coinvolgere le scuole, fornendo a 477 giovani lo stimolo per lavorare assieme su progetti interessanti per il territorio: il tutto culminato con il Premio etico sostenuto da RivieraBanca. Dando risalto al potere della musica e alla sua capacità aggregativa in un percorso multisensoriale che abbatte le barriere, i Comuni di Cattolica, Misano, San Giovanni in Marignano, Gabicce Mare e Gradara, gli Istituti Comprensivi, le Maestre Pie di Cattolica e di Riccione, con l’organizzazione dell’Associazione Rimbalzi Fuori Campo, si sono ritrovati assieme il 5 aprile al Teatro della Regina di Cattolica per la 12ª edizione della “Giornata della Diversabilità - Percorso Multidisciplinare RivieraBanca”. Sul palco il talentuoso fisarmonicista non vedente Massimo Tagliata, cui ha fatto seguito l’intervento ricco di elementi emozionali di Giorgia Righi, una ragazza coraggiosa, per nulla rassegnata a una sedia a rotelle, le cui parole hanno trasmesso il coraggio di vivere, di impegnarsi, di credere nei valori importanti molto utili anche al prossimo. Intervistata da Laura Miuccia Padovani, ha parlato della sua malattia e del suo libro “Anche le farfalle hanno le ali”, nonché del film di cui è produttrice esecutiva, ispirato alla sua vita. Il Premio Etico di mille euro è stato consegnato dalla Giuria presente, per mano del presidente di RivieraBanca . Fausto Caldari, all’Istituto Gabelli di Misano Adriatico, per il progetto "Il Conca per tutti", che mira a promuovere l’inclusione attraverso una cartellonistica dedicata alla conoscenza del territorio, della sua storia e della sua biodiversità. "Un’iniziativa che abbraccia temi sensibili ed inclusivi per la collettività, soprattutto per il mondo dei giovani, che a noi sta molto a cuore. Un positivo esempio di fattiva collaborazione didattica e culturale", ha affermato Caldari.