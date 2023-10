Giorgia, una che ha fiuto. Tra i banchi dei venditori: "Sì, lei ci manda in orbita"

Uomini della Questura e agenti di polizia sgombrano da visitatori e curiosi la strada antistante la chiesa che si affaccia sulla piazza principale. In attesa della premier rimangono il sindaco Lisi, il prefetto Greco e il Presidente della Provincia Giuseppe Paolini, qualche passo a lato il governatore della Regione Acquaroli. Le radio degli agenti gracchiano, è il segnale che il premier è in arrivo. Ma non cala il silenzio.

Il ronzio di un elicottero della polizia fa alzare a tutti gli occhi al cielo e ci si accorge così anche che sulla torre del campanile due agenti vigilano con il binocolo sulla piazza. Due turiste svizzere, sorprese di tante misure di sicurezza, chiedono chi stiamo aspettando. Poi Giorgia Meloni scende dall’auto, qualche stretta di mano ed infila la via del mercato coperto del tartufo. L’effetto premier però si è avuto anche sulla Mostra di Acqualagna: "L’inaugurazione è già di per sé una bella vetrina – commenta Davide Possanzini dallo stand in piazza di Acqualagna Tartufi-, la presenza della premier ci lancia a livelli stellari. Quest’anno la stagione del tartufo è partita tardi, possiamo dire che questa è la prima settimana che si iniziano a trovare belle pepite. La visita della Meloni calza a pennello, non avevo mai visto tanta gente il sabato mattina". Possanzini è solito avvicinare il tartufo al marketing e ai tormentoni più di moda e per la Mostra di Acqualagna si è portato un’ombrellina con tutina firmata in stile Moto Gp. Dopo Giorgia Meloni è sicuramente la più fotografata di piazza Mattei. Finito il momento istituzionale con la firma del protocollo la premier esce e il cordone di sicurezza allenta un po’ le sue maglie, c’è spazio per strette di mano e selfie. La prima tappa è alla casa natale di Enrico Mattei, da lì agli stand dei tartufai che affollano la piazza il passo è breve. La Meloni si avvicina ai commercianti, chiede informazioni sui tartufi e sull’inizio della stagione e, al banco di Rossi Tartufi, non le sfugge un bel tartufo bianco pregiato da oltre 200 grammi, colore giallo e profumo che inebria l’aria circostante. La premier soppesa la bella pepita e l’annusa, poi foto di rito e continua la sua visita tra stand e banchi. Strige mani, riceve omaggi, si ferma allo stand dell’Amap, l’ente regionale che si occupa anche di tartuficoltura per avere qualche informazione. Poi il tempo per ricevere dei profumati doni da parte del sindaco Lisi ed ecco che la macchina riparte tra due ali di folla.