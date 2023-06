Giorgini, mega rimpatriata Un pranzo da 95 persone

"Aggiungi un posto a tavola" cantava Johnny Dorelli negli anni ’70, ma qui di posti aggiunti ce ne sono 95. A Case Bruciate, – dove i capostipiti Antonio ed Elisa Giorgini facevano i braccianti in un terreno della famiglia imparentata con loscrittore Ercole Luigi Morselli – oggi infatti si terrà il pranzo della famiglia. Da quella storica coppia, Antonio ed Elisa, nacquero 12 figli, e i discendenti adesso hanno superato il centinaio di membri: "Inizialmente eravamo sei maschi e sei femmine – spiega Fabio Giorgini, 60 anni, uno dei figli –. Purtroppo, due fratelli non ci sono più, ma la voglia di stare insieme è sempre presente. Siamo una famiglia che va molto d’accordo, quasi una rarità vedere che tra di noi non ci sono litigi o screzi vari. Di famiglie così numerose, ormai, non ce ne sono più. I Giorgini sono quasi tutti rimasti a Pesaro, ci dividiamo tra qui e Urbania, ma c’è anche chi vive a Gabicce, Montecchio. Insomma, siamo tanti e un po’ sparpagliati, ma sempre uniti".

E ad unire tutta la famiglia, infatti, ci ha pensato la nipote di Fabio, Chiara, che tramite un gruppo di WhatsApp ha organizzato questa grande festa: "Abbiamo questo gruppo in cui siamo tutti noi cugini – spiega Chiara –, e siamo veramente tanti. Abbiamo cercato una data che andasse subito bene, facendo un po’ di sondaggi su quale giorno di giugno ci si potesse rivedere e pranzare tutti assieme, anche se purtroppo un paio di persone non hanno potuto presenziare, altrimenti saremmo stati 105. Questa tradizione del mangiare in famiglia deriva molto dalla volontà dei nonni, che erano un collante per tutta la famiglia. Sicuramente, ora che non ci sono più, sarebbero contenti di vedere che comunque sia continuiamo a riunirci per poter parlare tra noi. Perfino mio fratello torna dalla Germania appositamente per questa riunione".

Le 95 persone invaderanno "invaso" il New Bar Collo, a Case Bruciate, dove mangeranno antipasti, bis di primi, carne arrosto e i dolci, in compagnia ed allegria: "Nemmeno a Natale siamo così tanti – ha concluso Chiara –, perché ovviamente c’è chi ha la propria famiglia e non riesce a venire. Però, quando organizziamo questo evento, riusciamo sempre a divertirci e a raccontarci tutte le nostre vite. È un bel momento". A seguire, andranno nella vecchia casa, quella col podere a Case Bruciate, in cui i genitori vivevano, per concludere la giornata in memoria di due persone che, del loro amore, hanno lasciato una grande e numerosa famiglia unita.

Alessio Zaffini