Giorgio Benelli racconta la vita del conte Perticari

ll conte Andrea, che fece l’illustrissima Casa Perticari, è il soggetto della biografia di Giorgio Benelli che sarà presentata oggi alle 18 nell’auditorium di Palazzo Antaldi alla presenza di Riccardo Paolo Uguccioni e dell’imprenditore Franco Signoretti che sta completando il restauro del nobile palazzo del Corso XI settembre a Pesaro. Il volume è dedicato allo studio, basato su documenti in gran parte inediti, del conte Andrea Perticari (1744-1804), cittadino di Savignano di Romagna e di Pesaro, e alla formazione giovanile del suo più famoso figlio Giulio (1779-1822). "Una biografia, dunque, di un uomo di merito, ma immeritatamente dimenticato, che vuole però superare – sottolinea il professor Benelli, autore per decenni di molti volumi di storiografia insieme al professor Brancati – i confini di un semplice genere letterario caro all’Ottocento ed oggi assai meno amato dalla storiografia". Da una parte, la via del rinnovamento moderato e possibilmente non violento (Andrea Perticari), imperniata su una concezione della storia politicamente antipontificia, ma religiosamente ortodossa e dall’altra, un ideale più radicale, repubblicano e rivoluzionario, allora incarnato dal giovane Giulio Perticari. Un incontro-scontro generazionale, dunque, che contrappose conservazione e progresso e che segnò l’evoluzione ottocentesca della città in senso risorgimentale, allora tuttavia solo agli albori. "La regola della storia, in fondo – sottolinea Giorgio Benelli –: una generazione va e un’altra viene poiché nulla si ferma e sta". Giorgio Benelli, 81 anni, già insegnante di storia e filosofia al Liceo classico "T. Mamiani" di Pesaro, ha collaborato per quarant’anni con Antonio Brancati. La presentazione vuole dare rilievo al progetto di Franco Signoretti, con le edizioni Biblioteca d’Arte di Palazzo Perticari, di promuovere studi e ricerche, storiche e artistiche, a partire dal recupero dell’antico Palazzo.