Giorgio Facchini e la scultura

"La Scultura tra astrazione e simbolo" è il nuovo catalogo dedicato all’artista Giorgio Facchini che sarà presentato domani pomeriggio, alle 18, nella sala di rappresentanza della Fondazione Carifano. Il libro a cura dei critici d’arte Marco Tonelli (Accademia di Belle Arti di Venezia) e Federica Facchini (Accademia di Belle Arti di Urbino) "oltre ad essere la prima pubblicazione dedicata esclusivamente alla scultura di Facchini – spiegano i due curatori – è una sorta di catalogo generale in quanto raccoglie tutte le sculture e i disegni che ad esse si riferiscono, dagli studi di idee ai veri e propri progetti in scala. Un’esauriente monografia dell’opera di Facchini, un artista a tutto campo, capace di esprimere la bellezza della forma dalle piccole dimensioni del gioiello a quelle più libere ed espanse della scultura". Nell’incontro di domani pomeriggio, promosso dall’Accademia Orafa di Fano, dialogheranno con l’artista fanese i due curatori della pubblicazione Marco Tonelli e Federica Facchini (figlia di Giorgio) e Carlo Bruscia nella sua qualità di direttore artistico dell’Accademia Orafa. A condurre il dibattito sarà Luciano Roberti. "La pubblicazione – chiariscono i curatori – è un vero e proprio catalogo generale delle opere dell’artista, suddivise in 54 sculture e bassorilievi di grandi e piccole dimensioni e 16 opere su carta, ispirate a temi esoterici, alchemici o a puri abbracci dinamici di forme e assemblaggi virtuali di volumi e di precari equilibri". Facchini, autore di gioielli d’artista a livello internazionale, tra il 1969 e il 2023 ha prodotto un nucleo di sculture e una serie di disegni preparatori o progettuali. "Opere ispirate ai principi della scultura moderna – concludono i curatori – la caratteristica è di saper accostare trattamenti diversi di metalli con effetti di luce che le rendono cariche di astrazione e forza simbolica". an. mar.