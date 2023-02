Giorgio Facchini fa un’opera per l’anniversario dei Santini

Il collezionismo di arte contemporanea è sempre meno diffuso. C’è però chi lo mantiene vivo, aggiungendo alla propria collezione già importante (come il camino – pezzo unico – di Salvatore Fiume) opere che non tramonteranno, perché segnano un’epoca. Per celebrare il sessantesimo anniversario di matrimonio con Wanda Ferri, il dottor Giovanni Maria Santini, medico radiologo, ha chiesto allo scultore Giorgio Facchini di realizzare un’opera da porre all’ingresso di casa. E così da qualche giorno è installata l’imponente “L’infinito - il mistero“, lavoro del 2023 in bronzo lucido e patinato con base in marmo bardiglio imperiale. La scultura collocata nella villa della famiglia Santini non mancherà di suscitare l’attenzione dei cultori d’arte contemporanea e far sognare i romantici.

g. l.