Giorgio Londei: "Invito a disertare l’insediamento"

Non si fanno attendere le prime reazioni alla notizia. Giuseppe Magnanelli, portavoce del comitato che perorava la nomina di un nuovo vescovo, commenta: "La mia preoccupazione è pastorale. Nel messaggio dell’arcivescovo eletto si parla della necessità di scrutare i segni dei tempi, di collaborazione, di sintesi. Giusto! Ma com’è possibile senza un pastore a tempo pieno? Chi coordinerà la formazione dei fanciulli? Chi seguirà quella delle famiglie che presentano segni di fragilità? Chi quella dei movimenti ecclesiali? In questi tempi di aridità spirituale, di indifferenza e di relativismo etico, per intensificare e rendere vivo l’annuncio evangelico, occorrerebbe un Arcivescovo in più piuttosto che uno in meno, per seguire l’attività dei sacerdoti già molto impegnati, oltre a portare loro una vicinanza umana". L’ex sindaco Giorgio Londei rincara: "Porterò avanti una linea dello “scorporo“, non parteciperò all’insediamento di monsignor Salvucci e invito tutti a non andare. Con Carlo Bo, don Italo Mancini e don Lorenzo Bedeschi non sarebbe mai accaduto un tale sfregio".