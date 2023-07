Giorgio Londei ricorda la battaglia per riportare a Urbino il dipinto di Raffaello

L’ex sindaco di Urbino Giorgio Londei ricorda perfettamente la battaglia per avere nella città di Raffaello il dipinto di Santa Caterina d’Alessandria: "Avuta la notizia della messa in vendita del quadro all’asta a New York chiamai il professor Fontana e poi più volte, in modo accorato, l’onorevole Forlani per sollecitarne l’acquisto. Lo Stato fino a quel momento non aveva mai partecipato alle aste, ma questo non ha impedito all’onorevole Forlani di muoversi immediatamente centrando l’obiettivo. Da sindaco l’ho ringraziato pubblicamente in una seduta monotematica perché senza di lui non saremmo mai riusciti a comprare il dipinto e ad averlo a Urbino. Ho anche una sua lettera che ripercorre i fatti. Me la consegnò nel 2011 nel suo ufficio a Roma in piazza Lucina". Eccone ciò che scrisse Forlani: "Erano i primi giorni del 1991 e non ricordo bene chi allora mi telefonò da Urbino, certamente il sindaco Londei e anche mi pare Walter Fontana: attiravano la mia attenzione su una imminente asta newyorkese nella quale figurava una tavola di Raffaello, Santa Caterina d’Alessandria. Si poneva il problema del possibile intervento dello Stato italiano per acquisire l’opera. Non mi pare che ci fossero precedenti cui fare riferimento, ma l’idea suggerita con insistenza dagli amici urbinati mi sembrava da condividere e forse rappresentava la occasione per dare anche una svolta nel nostro modo di rapportarci con i beni artistici spesso in fuga dall’Italia. Ci demmo così da fare per riportare in patria anche il piccolo grande capolavoro di Raffaello. L’iniziativa che partiva da Urbino trovò subito il supporto di studiosi e critici d’arte e si riuscì a portare l’operazione a buon fine. L’Italia tornò così in possesso della Santa Caterina d’Alessandria. L’obiettivo dichiarato del sindaco Londei, del professor Fontana e di tutti gli urbinati era però di riuscire a riportare il dipinto nella città ducale dove il giovane Raffaello aveva realizzato il trittico. La determinazione degli urbinati, come già nel 1927 per la Muta, riuscì nell’intento"