Giorgio Ubaldi (Pd): "Basta con i silenzi sul nostro ospedale"

Il Pd di Urbino non crede alle rassicurazioni sulla situazione dell’ospedale, tema proprio caldo in questo periodo. "Basta con i silenzi, il nostro ospedale è in grave difficoltà", rimarca Giorgio Ubaldi, segretario del partito democratico di Urbino.

"Il terremoto che sta investendo la sanità non sembra impensierire i nostri governanti regionali, e la preoccupante situazione dell’ospedale di Urbino sembra passare inosservata anche agli occhi di sindaco e assessore della città ducale – si legge nella nota –. I cervelloni della destra cercano di rassicurare sul futuro e intanto il nostro ospedale soffre, soffre per grave mancanza di personale, di medici e soprattutto soffre per grave mancanza di strategia e politica sanitaria a livello regionale e locale. Il sindaco mostra i muscoli della lingua per parlare e non per agire. Ha appeso al chiodo le catene con cui aveva manifestato tempo fa? La situazione da allora è gravemente peggiorata e sono smemorati se non ricordano le battaglie del Pd di Urbino per aumentare i posti letto in medicina da 50 a 68 perché i pazienti erano sempre di più già prima della pandemia Covid-19. Le loro ricette hanno fatto sì che oggi abbiamo solo 35 posti in medicina e pochissimi medici integrati con quelli della cooperativa. I pazienti stazionano ore, se sono fortunati, in barella e nei corridoi del pronto soccorso in attesa di posto letto. È stata attivata un area “grigia“ per pazienti positivi in un ospedale Covid-19 free. Ma dopo due anni si affronta in questo modo una nuova ondata di epidemia a cui si aggiunge l’influenza? La Ast di Pesaro-Urbino nascerà all’insegna della incertezza e della precarietà. La nostra non è soltanto una preoccupazione politica, siamo invece impegnati in prima linea per dare voce alle tante preoccupazioni dei cittadini urbinati che giorno dopo giorno vedono ingigantirsi i problemi del nostro ospedale".

Conclude il Pd: "Fino ad oggi questi problemi sono stati tamponati grazie all’abnegazione e alla professionalità degli operatori che ci lavorano e che, a cominciare dal personale medico e sanitario, si sono prodigati. Ma ora tutto questo non basta più".