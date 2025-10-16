Giornalismo culturale a tutta. E già si lavora al festival 2026

Chiuso un Festival, già si pensa al prossimo. Giorgio Zanchini e Lella Mazzoli, direttori del Festival del Giornalismo Culturale, la cui tredicesima edizione si è conclusa domenica, sono già al lavoro per l’autunno 2026. "Stiamo già pensando a programma, nomi e eventi – rivela Zanchini – e posso già anticipare che il titolo dell’edizione numero 14 sarà ‘Confini’, una parola ombrello, declinabile anche attraverso sinonimi come frontiere e limiti, che ci farà esplorare i confini sia del giornalismo che della geopolitica, ma anche della scienza e della ricerca".

Le date sono già stabilite: dall’8 all’11 ottobre 2026, e sicuramente non mancheranno ospiti di rilievo, come accaduto anche quest’anno, con un’edizione davvero ricca. Prosegue Zanchini, giornalista e conduttore RAI: "Credo che l’ultima sia stata una delle migliori; sia per il tema, la natura, urgentissimo e molto sentito, sia perché abbiamo scelto ospiti molto stimati e molto solidi scientificamente, penso in particolare a Stefano Mancuso e Mario Tozzi. Il salone del trono di Palazzo Ducale, per il quale ringrazio di cuore il direttore Luigi Gallo, è stato spesso pieno, di giorno e negli eventi serali, e anche i panel più rivolti agli addetti ai lavori sono stati piuttosto partecipati. Tra l’altro abbiamo anche presentato alcune ricerche commissionate appositamente dal Festival, per dare ulteriori spunti di riflessione, a quanto pare graditi".

Per Zanchini, il segreto sta nella formula del Festival: "Cerchiamo di essere diretti e popolari, fin dalla prima edizione, attirando la curiosità di un vasto pubblico, e coinvolgiamo anche i giovani, come quest’anno col quiz letterario condotto da Piero Dorfles, a cui gli studenti hanno dato del filo da torcere. Appuntamento dunque al 2026 in un salone del trono ancora più bello dopo i lavori previsti questo inverno", chiude Zanchini.

Nell’ambito del Festival si è tenuta anche una nuova singolare competizione, ‘La Vetrina più bella di FGCult25’: un concorso che ha visto la partecipazione di sedici esercenti della città di Urbino in una sfida ad allestire le proprie vetrine dando risalto ai contenuti e al tema del festival. Ad aggiudicarsi il premio è stata ‘La cucina di taty’, risultata la migliore tra la cinquina dei finalisti assieme a Mon Petit Monde, Farmacia Ricciarelli, Erboristeria La Mandragola e Albergo Italia. L’iniziativa, realizzata dall’organizzazione del Festival assieme a Egidio Cecchini, ha visto una giuria di esperti del settore e giovani che si affacciano al mondo della comunicazione culturale valutare le vetrine secondo tre parametri: estetica, impatto visivo e coerenza col tema Cultura - Natura.

