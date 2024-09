Giornalismo culturale in trasferta a S.Elpidio a mare

In attesa della 12esima edizione del Festival di giornalismo culturale di Urbino, domani alle 17.30 a Sant’Elpidio a Mare nell’azienda vitivinicola ‘LUCIdiMEZZO’ si parlerà di ‘Ieri e Oggi / le giornaliste in TV’ con Andrea Lombardinilo, Giovanni Martinelli, Lella Mazzoli (foto), Nadia Monetti, Elisabetta Pieragostini e Rosanna Vaudetti. Domenica alle 11 nella casa museo Osvaldo Licini a Monte Vidon Corrado il focus sarà incentrato su ‘Le protagoniste nello sguardo di Osvaldo Licini’insieme a Lara Crinò e Daniela Simoni, con la conduzione di Lella Mazzoli. Non mancheranno dei passaggi relativi alla moglie di Licini, Nanny Hellstrom