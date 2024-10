Giornalismo culturale: la forza delle donne

Seconda giornata del Festival di giornalismo culturale di Urbino, ricca di emozioni. Il tema è sempre “Protagoniste. Lo sguardo femminile nel giornalismo culturale“. Gli appuntamenti sono stati ospitati nella Sala del Trono di Palazzo Ducale. Dopo i videosaluti delle autorità (presidente del Consiglio regionale Marche Dino Latini e assessore regionale alla cultura Chiara Biondi) è stata la volta della lectio “La sceriffa e le altre“ della vincitrice del Premio Strega 2024 Donatella Di Pietrantonio. Poi il panel dedicato all’intervista, Giorgio Zanchini a Monica Maggioni, ex direttore TG1 e presidente Rai, ora Direttore editoriale dell’offerta informativa Rai. Maggioni ha detto: "Quando hai a che fare con la vita e la morte, come nel caso delle inviate, ti trovi faccia a faccia con l’umanità delle persone. Le donne stanno dimostrando grande livello professionale e tenacia (e non solo le inviate). Abbiamo ancora il problema dei direttori, ma è solo questione di tempo".

Molto dettagliata anche la presentazione della ricerca “Lo sguardo femminile sulla lettura e letteratura“, con gli interventi di Matteo Cavezzali, Claudia D’Ippolito, Beatrice Eleuteri, Lella Mazzoli e Giovanni Solimine. La sessione pomeridiana si è aperta con il Premio FGCult24, assegnato a Filippo Marazzini con l’articolo “Irene Brin: la donna (e giornalista) che visse tre volte“ pubblicato sulla Gazzetta di Parma, inserto culturale. A seguire “In Carta e TV, le giornaliste“ con Annalisa Bruchi, Giovanni Boccia Artieri, Lorenza Ghidini, Angela Mauro e lectio di Serena Danna; mentre alle 18 il focus si è spostato su “Tv e social: le inviate“ con nomi di spicco quali Azzurra Meringolo, Marta Serafini, Davide Maria De Luca e Gianmarco Sicuro intervistati da Giorgio Zanchini e Maria Concetta Valente.

Oggi: a Palazzo Ducale, dalle 10 si parlerà delle protagoniste del cinema, con Susanna Nicchiarelli mentre alle 10.45 sarà la volta de “Le donne nel cinema e nelle serie TV“, alla presenza di Pedro Armocida, Chiara Checcagiini, Anna Fiaccarini e Michela Zegna. Alle 11.30 spazio ad arte e architettura con Francesca Cappelletti, Costantino D’Orazio, Ilaria Miarelli Mariani e Raffaella Morselli. Alle 15 si parlerà della figura delle scienziate con gli interventi di Ilaria Iacoviello, Roberta Villa e la lectio di Michela Mattioli. L’edizione numero 12 del Festival si chiuderà focalizzandosi sulla figura e sul ruolo delle editrici insieme a Marianna Aprile, Rosanna Cappelli, Giordano Bruno Guerri, Piero Sorrentino e con lectio affidata ad Agnese Pini, direttrice (under 40) de il Resto del Carlino, La Nazione, il Giorno e Quotidiano Nazionale.

