Giornalismo culturale, sguardo al femminile

La donna al centro della dodicesima edizione del Festival del giornalismo culturale di Urbino, fondato e diretto da Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini e presieduto da Piero Dorfles. Da oggi fino a domenica tanti appuntamenti e ospiti, tra questi è attesa, domani mattina, Donatella Di Pietrantonio vincitrice del Premio Strega 2024. Il Festival 2024 ha il titolo “Protagoniste. Lo sguardo femminile nel giornalismo culturale“ e nella tre giorni ci si concentrerà sul ruolo delle donne nell’informazione culturale e nelle varie forme di giornalismo. L’apertura oggi alle 11 Palazzo Bonaventura, in via Saffi 2 sede del Rettorato, con l’appuntamento “Le donne alle origini della sociologia italiana“, alla presenza di Cecilia Cornaggia, Massimiliano Panarari, Graziella Priulla e Mariagrazia Santagati. Mentre alle 16,30 nella Biblioteca del Duca insieme a Lucilla Niccolini e Giampiero Vigorito verrà ricordata la figura di Anna D’Ettorre, stimata giornalista dell’ufficio stampa della Regione Marche, prematuramente scomparsa a inizio anno.

Alle 17 l’atteso momento della presentazione del libro della collana #fgcult: “Protagoniste? Donne informazione e cultura“, edito da Aras Edizioni. Interverranno Piero Dorfles, Roberto Fiaccarini, Giampiero Gramaglia, Lella Mazzoli, Lucilla Niccolini e Federica Savini. Al termine di questo panel si passerà all’analisi de “Lo sguardo femminile verso la cultura sostenibile“ con gli interventi di Alessandro Bizzotto – responsabile comunicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi –, Simona Fontana (direttore generale CONAI), Daiana Paoli, Enza Prencipe, Manuela Ravasio, Roberta Scorranese e Gianni Todini. Il Festival proseguirà anche in serata dalle 21.15 a Palazzo Ducale, nella Sala del Trono, dove avverrà la consegna del Premio Fenice Conai per il giornalismo ambientale giovane, seguito dall’ultimo appuntamento di giornata. “Viva la retorica sempre! Il superpotere della parola“ insieme a Flavia Trupia e al condirettore del Festival, Giorgio Zanchini, con letture di Jack Giuggioli.

Il programma completo al link: www.festivalgiornalismoculturale.it

Il Festival è organizzato dall’Istituto per la formazione al giornalismo e dall’Università di Urbino in collaborazione con la Galleria Nazionale delle Marche e il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche. È possibile iscriversi alla piattaforma S.O.F.I.A. per i docenti degli istituti scolastici. Sono inoltre previsti crediti formativi per tutti coloro iscritti all’Ordine dei giornalisti: necessaria l’iscrizione su piattaforma dedicata. Gli appuntamenti sono ad ingresso libero.

Francesco Pierucci