Giornalismo d’inchiesta, la verità è nelle mani delle donne

COLLI AL METAURO

Si intitola “La rivoluzione delle donne“ il secondo appuntamento dell’edizione 20222023 di “Macchie e Inchiostri“, il festival itinerante dedicato al giornalismo d’inchiesta e agli inviati di guerra che si svolge a Colli al Metauro. Dopo il debutto di domenica 18 dicembre con Giuseppe Costanza (autista di Giovanni Falcone e unico sopravvissuto all’interno dell’auto guidata dal giudice quel maledetto 23 maggio 1992) tenutosi al Museo del Balì, domenica la rassegna farà tappa al teatro di Montemaggiore, dove a partire dalle 17 porteranno la loro testimonianza le giornaliste Barbara Schiavulli, Laura Silvia Battaglia e Lucia Capuzzi, che dialogheranno tra loro e con la giornalista italo-siriana amica di “Macchie e Inchiostri“ Asmae Dachan. "Guerre, regimi e fanatismo violano i diritti umani e distruggono gli equilibri sociali – evidenzia Paolo Frigerio, direttore artistico dell’iniziativa –. A pagare il prezzo più alto sono sempre le donne e i bambini. Dall’Afghanistan all’Iran, dallo Yemen all’America Latina, l’attivismo femminile è in prima linea per cambiare la realtà dal basso. Domenica avremo la fortuna di ascoltare il racconto di tre giornaliste, testimoni della storia". Barbara Schiavulli, corrispondente di guerra e scrittrice, ha seguito i fronti caldi degli ultimi ventisei anni, come Iraq e Afghanistan, Israele e Palestina, Pakistan, Yemen, Sudan… Laura Silvia Battaglia è una reporter specializzata in aree di crisi e conflitti dal 2007. Con un particolare focus su Yemen e Iraq, si è occupata negli anni di minoranze etniche, religiose e di genere, migrazione, terrorismo e traffico di esseri umani e di armi. Lucia Capuzzi attualmente lavora nella redazione esteri di Avvenire come inviata e si occupa in particolare di America Latina.

s. fr.