Giornalismo e molestie. "Zero segnalazioni"

C’è anche una sezione dedicata all’Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino nell’inchiesta, sviluppata da Irpimedia, sulle molestie sessuali sui luoghi di formazione. Un’indagine condotta su 239 studentesse e studenti e quattro fonti interne ai dieci master di giornalismo attivi riconosciuti dall’Ordine in Italia, che per Urbino riporta due episodi.

"Durante uno degli stage – si legge nell’inchiesta –, una studentessa ci ha raccontato di avere incontrato un giornalista che ha iniziato a mandarle da subito messaggi con complimenti sul suo aspetto. Una sera ha insistito per portarla a casa in macchina. “Ha fatto tutto il tragitto fissandomi. Ho provato un grande disagio e senso di insicurezza“. Una volta a casa, il giornalista le ha scritto: “Ti avrei dato un bacio, ma sei scappata. Hai paura di me?“, “Non ti piaccio o non ti interessa il sesso?“. Franca non ha mai riportato alla scuola l’accaduto, ma ne ha parlato con alcuni colleghi della redazione. Secondo loro, il giornalista si era comportato in modi simili con altre ragazze, le hanno quindi consigliato di smettere di rispondere". Spiega il sito “Irpimedia“ che secondo gli avvocati tutto questo "si sarebbe potuto configurare come “reato di molestia o disturbo alla persona con mezzo del telefono“".

Il secondo caso: "un’altra alunna di Urbino, Benedetta, ci ha riferito di essere stata molestata durante uno stage da due caposervizio di due aree diverse. Entrambi hanno iniziato a mandarle messaggi prima per aiutarla con dei pezzi, poi per invitarla a uscire, scrivendole anche molto tardi la sera. Inizialmente, Benedetta ha risposto ai loro messaggi: “Non mi sentivo nella posizione di non rispondere, erano comunque dei capi“. Aveva paura di incontrarli di persona, perché non sapeva che cosa sarebbe potuto accadere". Anche in questo caso ci sono reati precisi: "disturbo alla persona o stalking via messaggio", in base a una serie di fattori, tra cui "la frequenza e quantità dei messaggi, se e come è mutata la condotta dopo la mancata risposta e se si capisce chiaramente che sono molestie non volute e di quale intensità".

La replica della scuola, sollecitata dal sito che ha fatto l’inchiesta, è ferma e chiara. Spiega Lella Mazzoli, direttrice dell’istituto per la Formazione al Giornlismo di Urbino: "Sono stupita e dispiaciuta". Aggiungendo: "Succede che i praticanti si lamentino per le attività che svolgono in stage, ma non mi è mai capitato di venire a sapere di episodi di molestie".

Anche il magnifico rettore dell’Università di Urbino, Giorgio Calcagnini, interpellato dalla testata online che ha fatto l’inchiesta prende le distanze, affermando di non aver ricevuto nessuna segnalazione dalle studentesse del master in giornalismo.

In casi di molestie o discriminazioni di genere, ha consigliato "in prima battuta di rivolgersi al Consigliere di fiducia" e ha segnalato che iniziative per sensibilizzare sulle discriminazioni e le molestie sessuali vengono svolte dal Comitato unico di garanzia. Ha affermato anche che è necessario "creare le condizioni affinché donne e uomini abbiano le stesse opportunità professionali e implementare un monitoraggio che verifichi il rispetto della parità".