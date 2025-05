Giornalismo e sguardo ecologico. Il Festival al Salone del Libro

Il Festival del giornalismo culturale di Urbino ha presentato in anteprima, al Salone del libro di Torino, la propria 13a edizione. "CulturaNatura. Lo sguardo ecologico del giornalismo culturale" sarà il titolo di quest’anno, svelato e discusso nello stand della Regione Marche dal presidente Piero Dorfles, dai direttori Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini e dall’assessore regionale alla Cultura, Chiara Biondi. Quest’anno la riflessione del Festival muoverà da come l’informazione tratti i temi ambientali, per poi analizzare lo stato di salute della nostra sensibilità ecologica. La sfida, per il giornalismo culturale, è contribuire ad animare il dibattito per la salvaguardia del pianeta. Il programma prevede circa 30 incontri e sarà presto annunciato in forma definitiva. Già svelati alcuni ospiti: Serena Dandini, Stefano Mancuso, Luca Mercalli, Telmo Pievani, Mario Tozzi e Caterina Volpi. Il Festival si svolgerà a Urbino dal 10 al 12 ottobre, in diversi spazi, organizzato dall’Istituto per la formazione al giornalismo e dall’Università Carlo Bo, in collaborazione con la Galleria nazionale delle Marche e con i il patrocinio della Regione. Come sempre, l’evento sarà preceduto e corredato da "Festival off", iniziative collaterali in programma in altri territori delle Marche. Un obiettivo dell’iniziativa è il coinvolgimento dei giovani, a partire dalla nuova grafica, realizzata dagli studenti dell’Isia di Urbino, e dalla stretta collaborazione con le ragazze e i ragazzi.

