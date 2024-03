Giornalismo in lutto per la morte di Andy Ciofalo

Ci ha lasciato Andrew Ciofalo, giornalista, docente e innovatore nel campo della formazione per aspiranti giovani reporter. Ciofalo aveva 89 anni (era nato a Brooklin, a New York, il 1° gennaio 1935, ma è morto a Mosca dove abitava con la moglie russa da qualche anno) è stato l’ideatore e il fondatore di ieiMedia, l’organizzazione americana che aveva come missione la creazione dei corsi di giornalismo in varie sedi del mondo, fornendo un’esperienza immersiva nella cultura del luogo dove si svolgevano le attività. Il primo corso istituito a Urbino fu nel 2009. Da quel momento le uniche pause furono quelle obbligate dalla pandemia da COVID-19.

Ogni anno, fra maggio e giugno, studenti e docenti sono arrivati nella città di Raffaello e hanno lavorato alla narrazione delle tante storie che nascevano e si dipanavano.

Arte, cibo, tradizioni, personaggi e curiosità erano i temi su cui concentrarsi. Ben presto, sotto la guida di Andrew Ciofalo, o meglio “Andy”, come tutti lo chiamavano, prese forma il “modello Urbino”: docenti di altissimo livello, studenti italiani che facevano da interpreti e giovani statunitensi che si trovavano spesso per la prima volta fuori dai loro confini nazionali.

Fra tutti i programmi educativi di ieiMedia, divenne un’eccellenza inimitabile, perché fatta di amicizia fra persone, dimensioni familiari e sicure, in un contesto storico-sociale non facilmente replicabile. Il progetto nacque grazie alla lungimiranza e agli incoraggiamenti di “Andy”, il quale, anche se negli ultimi anni non era fisicamente presente, aveva sempre mantenuto un legame speciale e un’attenzione inesauribile su quanto avveniva in questa piccola grande capitale del Rinascimento italiano.