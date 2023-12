Giornalisti in tour per cibo e bellezza

Confturismo Terre di Urbino e del Montefeltro, l’associazione delle micro imprese del turismo con sede a Urbino, ha organizzato un tour con i giornalisti delle principali testate italiane. L’obiettivo è quello di promuovere le bellezze e le eccellenze del Montefeltro, facendone apprezzare l’ospitalità e la gastronomia del territorio. Il press tour, promosso grazie ad un contributo del Gal Montefeltro, si è sviluppato principalmente tra le città di Urbino, Cagli e Sassocorvaro. Tappa anche a Carpegna, dove i giornalisti, accompagnati dal presidente di Confturismo Amerigo Varotti, hanno potuto visitare lo stabilimento di produzione del prosciutto di Carpegna Dop. Successivamente a Sassocorvaro i giornalisti sono stati accompagnati alla Rocca Ubaldinesca, soffermandosi, in particolare, ad ammirare il meraviglioso teatrino poi pranzo al Ristorante 2000 di Sassocorvaro, con i prodotti tipici del territorio. Ci si è poi spostati a Cagli, per visitare il museo Archeologico e della Via Flaminia. Ad Urbino, infine, visita al teatro Sanzio, Palazzo Ducale e Oratorio di San Giovanni, per concludersi con una passeggiata nel centro storico.

fra. pier.