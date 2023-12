Giornalisti stranieri in tour per ’conoscerci’

Giornalisti proveniente da Svizzera, Germania, Olanda, Regno Unito e Stati Uniti sono arrivati a Urbino per conoscere la città e il territorio, grazie a un progetto promozionale condotto da Confesercenti in collaborazione con il Comune e gli operatori turistici. Tre le giornate di visita (oggi è l’ultimo) con varie tappe, per farli entrare nello spirito delle realtà locali, da raccontare tramite degli articoli. I temi principali saranno il biologico, con un passaggio in un’azienda locale, la qualità della vita offerta, le bellezze di un paesaggio in larga parte incontaminato, oltre a quelle architettonico-artistische, l’accoglienza e la sostenibilità ambientale. I cinque, accompagnati da Federico Scaramucci, di Raffaello TravelCinque giornalisti prove Group, sono stati ricevuti ieri in Municipio dal vicesindaco Marianna Vetri, dall’assessore al Turismo, Roberto Cioppi, e dalla presidente regionale della Federazione guide turistiche, accompagnatori e interpreti, Carla Rossi, che ha augurato di innamorarsi di Urbino come successe a me, che arrivai qui 30 anni fa" ai giornalisti. "Con quest’attività insieme a Confesercenti, fatta di più iniziative durante l’anno, vogliamo far conoscere la città e un territorio che promuove uno stile di vita improntato su benessere e buon cibo", hanno spiegato gli organizzatori.