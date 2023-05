Giornata a difesa della riserva faunistica tra Urbino e Montecalvo

Questa domenica tutti uniti per l’Oasi la Badia, la riserva faunistica divisa tra i Comuni di Urbino e Montecalvo in Foglia. Si tratta una mobilitazione che ha raccolto già grandi adesioni per la tutela di un’area di pregio del territorio e avrà, come obiettivo, la tutela della biodiversità. Appuntamento alle ore 9 all’agriturismo La Badia Montecalvo in Foglia mentre alle 10 inizieranno l’escursione e le conversazioni nel bosco. Questo percorso porterà alle 11.30 fino alla chiesetta dedicata ai santi Giacomo e Filippo all’interno dell’omonima Tenuta. All’iniziativa prenderà parte anche il vescovo di Urbino e Pesaro, Monsignore Sandro Salvucci. Questo evento è stato promosso e sostenuto dal sindaco di Montecalvo in Foglia Donatella Paganelli, dalle imprenditrici Luisa Busetto e Marianna Bruscoli che hanno investito sulla valorizzazione di questo grande giacimento naturale dell’Oasi della Badia e Gianluca Carrabs che da tempo sta lottando contro la richiesta dell’apertura della caccia nell’Oasi faunistica più antica d’Italia, fondata nel 1979. "Questo fronte che si è schierato non solo di associazioni ambientaliste, ma anche di associazioni del volontariato cattolico dimostra che ormai la tutela ambientale è un tema trasversale comune a tutti e guai a chi lo mette in discussione", ha dichiarato Carrabs. Durante la presentazione all’Oratorio di San Giovanni di Urbino Luisa Busetto ha ribadito che è improponibile la riapertura della caccia in quell’Oasi in quanto centinaia e centinaia di scolaresche vanno lì per fare formazione ambientale. Dello stesso tenore anche l’intervento di Marianna Bruscoli che ha sottolineato il fatto che la sua azienda propio per il grande ruolo pedagogico che svolge dal punto di vista ambientale rimane sempre aperta e visitabile a tutti e tutti possono visitarla. Il sindaco invece ha evidenziato che il suo Comune si è espresso formalmente per la contrarietà di apertura della caccia in quei luoghi con una delibera, inserendo l’Oasi della Badia nei progetti speciali che i Comuni propongo a Pesaro nel programma di Pesaro città della cultura 2024. L’evento è promosso delle associazioni: Mondo Ies, Slow Food Urbino, Legambiente Urbino, Legambiente Pesaro e Urbino, WWF Marche, Greenpeace Pesaro, Lac Marche, Agesci Urbino, Scout Cngei Fermignano, Lupus in fabula, Movimento Laudato Si e Pd Urbino.

fra. pier.