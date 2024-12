Giornata contro l’Hiv. In campo anche. Vuelle e Megabox

Oggi è la Giornata mondiale contro Hiv/Aids. Ne parla Lucia Magrini, responsabile dei servizi di accoglienza di Casa Moscati e del Centro Arca del Ce.I.S. di Pesaro: "Siamo in prima linea in questa lotta che non è solo azione di cura per le persone accolte nelle nostre strutture, ma è prevenzione che veicoliamo nelle classi degli istituti superiori della città, affinché il mondo dei giovani si renda consapevole e partecipe della cura verso la propria e l’altrui salute. I nostri servizi lavorano in sinergia con il Dipartimento di prevenzione dell’Ast e col Reparto di malattie Infettive dell’Ospedale di Pesaro". Inoltre: "Per il secondo anno abbiamo con noi il mondo dello sport con lo slogan ‘Espulso dal campo della Salute’. Oggi la Megabox Volley e la Vuelle Basket scenderanno in campo partecipando a questa giornata: l’obiettivo è coinvolgere il pubblico presente in questo messaggio a favore dell’informazione, di adozione di comportamenti sicuri, di invito a fare il test. Gli ospiti di Casa Moscati doneranno un pallone ai capitani delle due squadre con le loro firme, orgogliosi della vicinanza dei giocatori alla loro vita di lotta alla malattia e allo stigma".