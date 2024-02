Giornata del ‘Braille’: iniziative nella biblioteca di Baia Flaminia

In occasione della Giornata Nazionale del Braille (21 febbraio), la Biblioteca di Quartiere di Baia Flaminia intitolata all’inventore del sistema di lettura e scrittura tattile a rilievo per non vedenti, invita grandi e piccini a scoprire i suoi gioielli. Da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio, la Biblioteca Louis Braille espone la sua collezione di libri tattili pensati per bambini ciechi o ipovedenti 3-6 anni. Le porte sono aperte a tutti coloro che vorranno visitare la mostra e le bibliotecarie sono pronte a illustrare i ‘segreti’ che si celano dietro l’ideazione e la produzione di un libro tattile dove ogni dettaglio all’apparenza ‘semplice’ e minimale – dal tessuto alla filigrana della carta, dall’immagine ai testi – rappresenta in realtà il frutto di uno studio estremamente attento e accurato. Nel tempo i libri in Braille per ragazzi si sono evoluti: nella Biblioteca di Baia Flaminia sarà possibile ammirare alcuni pezzi storici che normalmente non sono a disposizione del pubblico vista la delicatezza dei materiali con cui sono realizzati.